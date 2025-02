Estes sítios em Lisboa despertam a criança dentro de qualquer adulto

Com morada nas Laranjeiras, a Ski Academy convida-o a pisar as pistas geladas em qualquer altura do ano. Tem todo o charme de um chalé de montanha, tendo, como qualquer outro ginásio, equipamentos de fitness, desde passadeiras a bicicletas, para treinos personalizados, que poderá fazer para se manter em forma ou para fortalecer os músculos mais indicados à prática de desportos de neve. Mas a prata da casa é o simulador de ski e snowboard, com nova tecnologia de GPS, capaz de reproduzir não só diferentes pistas num ecrã 4k como também as forças físicas e biomecânicas sentidas durante uma experiência real. Com skis nos pés ou prancha, o objectivo é reforçar a condição física com treinos de alta intensidade, que duram idealmente meia hora. Uma sessão individual de simulador, com duração de dez minutos, custa 15€. A sessão normal, de 30 minutos, fica por 45€. Há ainda vários pacotes mensais à escolha.