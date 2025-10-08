Lisboa

Lisboa

Halloween
© Janko Ferlič | Halloween
© Janko Ferlič

Brincar ao Halloween a rigor: dez disfarces para crianças

Ainda não tratou do disfarce para o Dia das Bruxas? Não assombre os miúdos e vá já tratar disso.

Vera MouraRaquel Dias da Silva
Escrito por Vera Moura e Raquel Dias da Silva
A tradição norte-americana da “doçura ou travessura” está mais do que instalada e poucas são as escolas em Lisboa que não celebram o Halloween, a 31 de Outubro. Se ainda não pensou no assunto, estamos cá para o ajudar – e, quando chegar a hora, o que não nos vão faltar são ideias de coisas para fazer com as crianças na noite mais assustadora do ano. Inspire-se na nossa lista de compras sinistra e equipe os miúdos a preceito para este Dia das Bruxas. Conte com muito preto e laranja, caveiras, abóboras e fantasmas – e descanse que algumas destas peças são um investimento para todo o Inverno (sim, podem ficar no armário mesmo depois das festividades chegarem ao fim). Ora espreite a nossa lista de compras.

Lista de compras para o Dia das Bruxas

Colheita da estação

Colheita da estação
Colheita da estação
H&M

Já pode começar a pesquisar por “Halloween” na H&M, que o que não faltam são sugestões para quem quer meter medo ao susto. E, porque de pequenino é que se torce o pepino, sugerimos vestir o caçula de aboborinha. Este conjunto está disponível para bebés e crianças dos 2 meses aos 4 anos.

H&M. 24,99€ 

Comprar

Até brilha (no escuro)

Até brilha (no escuro)
Até brilha (no escuro)
DR

Na hora da “doçura ou travessura”, nada melhor do que sair à rua com um pijama quentinho e que brilha no escuro. Não é impermeável, mas é prático e confortável. E o melhor é que, depois do Dia das Bruxas, dá para continuar a usar. Está disponível em dois tamanhos: dos 6 aos 12 meses (80 cm) e do 1 aos 2 anos (86 cm).

Zara Home. 22,99€

SABER MAIS
Boo!, mas pouco

Boo!, mas pouco
Boo!, mas pouco
DR

A criança quer andar Outubro inteiro mascarada? Em vez de arranjar disfarces, pode apostar em moda temática, como esta camisola divertida, perfeitamente adequada para ir para as aulas. Está disponível em vários tamanhos, para crianças entre os 2 e os 8 anos.

Primark. 11€

SABER MAIS

Menos é mais

Menos é mais
Menos é mais
DR

Acessórios também estão a valer. Se vestir a criança toda de preto e lhe enfiar esta bandolete na cabeça, está o visual completo.

Flying Tiger. 2€

SABER MAIS
Morceguinho, morcegão

Morceguinho, morcegão
Morceguinho, morcegão
DR

E se tivesse um morcego em casa? Com este fato é possível e os cabelos estão a salvo. É só enfiar a criança lá dentro e voilá, está pronta para fazer furor no desfile da escola.

Funidelia. 26,99€

SABER MAIS

Auuuuuuu

Auuuuuuu
Auuuuuuu
DR

Está na hora de juntar a alcateia. Os mais novos podem usar este fato de menino-lobo. É quentinho e dá para ser reutilizado na hora se a criança tiver a honra de interpretar o Lobo Mau na peça da escola.

Worten. 32,99€

SABER MAIS
Criança prevenida, vale por duas

Criança prevenida, vale por duas
Criança prevenida, vale por duas
DR

Ir para a rua sem bolsos nem um saco para guardar as guloseimas da “doçura ou travessura” é que não. Esta bolsa de feltro está no tema e dá para voltar a usar nos anos seguintes.

Kiabi. 3€

SABER MAIS

Ídolos

Ídolos
Ídolos
DR

Tem uma adolescente com vontade de encarnar a jovem Wednesday da família Addams? Este fato é inspirado, vem com a companheira (e assustadora) Mão e de resto, arriscamos dizer, até é bem clássico.

Costumalia. 20,23€

SABER MAIS
Vilã ou protagonista? Ambas

Vilã ou protagonista? Ambas
Vilã ou protagonista? Ambas
DR

O que é que não pode faltar no Dia das Bruxas? Uma bruxa, óbvio. 

SoTiny. 19,99€

SABER MAIS

Ups

Ups
Ups
DR

A criança está farta de lhe pedir um fato mesmo, mas mesmo assustador? Deixe-a ir de Freddy Krueger e seja o que deus quiser.

Mascarilha. 16€

SABER MAIS

