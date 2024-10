Doçura ou travessura? As melhores coisas para fazer com crianças no Halloween em Lisboa

Celebrar a época mais horripilante no meio da floresta é o que propõe a Quinta do Pisão e o Pedra Amarela Campo Base, em Cascais, que organizaram um programa de Halloween que se prolonga entre os dias 26 e 31 de Outubro. A programação arranca na manhã do dia 26, pelas 10.00, com “Cria o teu Monstro”, uma oficina de marionetas de papel. À tarde, a partir das 14.00, haverá pinturas de abóboras de Halloween. Pelas 19.00, ao anoitecer, dirija-se ao Pedra Amarela Campo Base para uma sessão de contos assustadores à volta da fogueira. A 27 de Outubro, haverá mais momentos de pinturas de abóboras na Quinta do Pisão, entre as 11.00 e as 17.00. E a partir das 18.00, é a vez de um workshop de light painting, para brilhar no escuro. Já no próprio Dia das Bruxas, 31 de Outubro, entre as 18.00 e as 20.30, é a vez de outra sessão de contos de Halloween, desta vez no tractor.

As inscrições devem ser feitas através do endereço de email atividadesnatureza@cascaisambiente.pt, sendo que algumas das actividades são gratuitas . Consulte todas as informações no site oficial da autarquia.