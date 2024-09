25 livros de terror para despertar o espírito de Halloween

Este é um livro de terror, mas também é um livro infantil, embora para crianças com mais de dez anos e de preferência pouco assustadiças. Misterioso e hipnotizante, segue as aventuras do jovem Edgar, que não resiste às cativantes histórias de terror do seu tio Montague, uma figura estranha que vive numa casa no meio do bosque e é afinal o protagonista da história mais terrífica de todas. Com ilustrações discretas, mas perfeitamente adequadas aos acontecimentos narrados, este livro promete não só um bom susto como uma boa experiência visual, capaz de aguçar a mais tímida das imaginações.

As Histórias de Terror do Tio Montague, de Chris Priestley. Arte Plural Edições. 168 pp. 16,60€