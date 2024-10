As melhores festas de Halloween em Lisboa

Onde? Zero

Quando? 31 Out (Qui)

Nos sets dos holandeses Sham.man e DARNO, mais conhecidos como Beard2Beard, as músicas do mundo e as electrónicas entrelaçam-se. Passam pelo ZERO no Halloween, juntamente com Goan e Kaii, vulgo Tiago Cartaxo, que assumiu recentemente a curadoria do clube do Pátio do Pinzaleiro.