Ai, que medo! Sete ideias para ir para fora este Halloween

No InterContinental Porto, brinca-se ao Halloween com um jantar inspirado no Dia de los Muertos, desculpa perfeita para uma escapadinha a norte. O restaurante Astória, no Palácio das Cardosas, transforma-se num altar em honra dos sabores da vida e da morte, com uma selecção de “Pães Envenenados” e entradas como aboborinhas recheadas com chilli de legumes mortos, salada de cenouras de la muerte com creme de batata roxa ou quiche de caveiras e beterraba. Nos principais há spaghetti nero com polvo e molho diablo ou frango em vinho tinto com uvas venenosas. Doçura ou travessura? Este jantar promete um pouco dos dois. A estação do buffet "Morte Adocicada” oferece uma variedade de sobremesas temáticas. (38€ por pessoa, com sangria incluída; grátis para crianças até aos 5 anos e 50% de desconto para crianças dos 6 aos 12 anos).