Os melhores filmes de Halloween, com muito terror e algum humor

De vários realizadores (2015)

São 12 os realizadores que assinam a introdução e as dez histórias que formam mais esta fita de terror ambientada no Halloween, no subúrbio de uma grande cidade dos EUA. Contos de Halloween é tutelado por Adrienne Barbeau, que interpreta a DJ de uma rádio local cuja voz preside ao filme. Ao longo de uma noite, os moradores do subúrbio são visitados e atormentados por monstros e horrores diversos, que podem assumir, entre várias outras, a forma de um assassino em série que usa um machado, de uma entidade diabólica ou de um monstro muito guloso que quer ficar com todos os doces do Halloween. Entre os intérpretes surgem cineastas especializados no género, como Stuart Gordon, John Landis, Joe Dante ou Mick Garris.

MEO (Aluguer)