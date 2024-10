Em 2014, o neozelandês Taika Waititi, entretanto oscarizado por Jojo Rabbit (2019), realizou, com Jermaine Clement, a comédia de terror What We Do in the Shadows, sobre um quarteto de vampiros que vivem juntos e têm que lidar com os mais banais problemas do quotidiano na cidade de Wellington. O filme foi transformado por Waititi numa série, em que quatro vampiros partilham morada em Nova Iorque. E o sucesso ditou que se prolongasse por seis temporadas. Um investimento horário que irá muito mais além do Halloween, por uma boa causa.

Max/ Disney+