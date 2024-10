O filme deu que falar. Trinta e seis anos depois do original, a sequela reuniu parte do elenco original e convocou novas personagens. No imaginário colectivo ficou o senhor de ar alucinado, fato às riscas e cabelo esverdeado, um óptimo visual para replicar no dia-a-dia – talvez não durante todo o ano, mais por esta altura. Se preferir, outro modelito igualmente icónico, e que nos chegou através desta produção cinematográfica, é o traje nupcial da personagem Lydia Deetz. Em duas palavras: tule vermelho.