O apocalipse zombie entra numa escola secundária sul-coreana, o epicentro da desgraça, após um professor de ciências realizar uma horrível (e desastrosa) experiência. Encurralados, os adolescentes tentam proteger-se uns aos outros para conseguir abandonar as premissas antes de se tornarem parte do problema. Ao mesmo tempo, os alunos continuam a ter de lidar com as questões de sempre, do romance ao bullying e a todas as angústias que a adolescência acarreta.

Netflix