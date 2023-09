Os velhos ‘Arrepios’ de R.L. Stine têm uma nova série para assombrar o Halloween

Dois filmes e uma série depois, os livros de terror juvenis de R.L. Stine são novamente adaptados ao pequeno ecrã. Os novos ‘Arrepios’ vão morar no catálogo do Disney+ e estreiam a 13 de Outubro.

Com mais de 400 milhões de cópias vendidas em todo o mundo desde o primeiro lançamento em 1992, a série de livros Arrepios, publicada pela Scholastic, está de regresso ao audiovisual. A nova série de dez episódios estreia a 13 de Outubro no Disney+ e acompanha um grupo de estudantes que investigam a trágica morte de um adolescente, ocorrida há 30 anos.

Nos anos 90 do século passado, o autor norte-americano R.L. Stine escreveu mais de seis dezenas de livros da série baptizada como Goosebumps, também editada na altura em Portugal com o nome Arrepios. Por essa altura, estreava a primeira adaptação televisiva que se prolongou por quatro temporadas (1995-1998) no canal Fox Kids. Quase uma década após esta primeira estreia no audiovisual, chegaram os filmes, com Jack Black no leme do elenco, no papel do próprio Stine, primeiro em Goosebumps: Arrepios (2015) e depois em Goosebumps 2: Arrepios no Halloween (2018).

©Disney/David Astorga Ana Yi Puig, em 'Arrepios'

Desta vez, a adaptação baseia-se em elementos de cinco dos livros mais populares, como "O Sorriso da Morte", "A Máscara Maldita", "O Feitiço do Relógio de Cuco", "A Vingança das Minhocas" e “A Noite do Boneco Vivo”, numa trama cheia de mistério, em que um grupo de cinco estudantes do ensino secundário investigam a morte trágica de Harold Biddle, um adolescente que morreu há 30 anos. Pelo meio, vão descortinando segredos sombrios do passados dos seus pais.

Em comunicado, a presidente da Disney Branded Television, Ayo Davis, diz que Arrepios é “um fenómeno da cultura pop que ocupa um lugar especial nos corações de pessoas de todas as idades", esperando que esta estreia não só “cative novos públicos” como alimente também a nostalgia dos “fãs de longa data”, com histórias que “são um pilar da sua geração”. No elenco, Arrepios conta com as participações de Justin Long (Barbarian) e Rachael Harris (Lucifer), além dos jovens talentos Zack Morris (EastEnders), Isa Briones (Star Trek: Picard), Miles McKenna (Guilty Party), Ana Yi Puig (Gossip Girl) e Will Price (The Equalizer).

A nova série, uma produção da Disney Branded Television e da Sony Pictures Television, estreia no âmbito das celebrações do evento “Hallowstream”, do Disney+, dedicado aos títulos mais assustadores e os cinco primeiros episódios ficam disponíveis na sexta-feira 13 de Outubro. Os restantes cinco vão sendo disponibilizados a cada semana.

Disney+. Estreia a 13 de Outubro

