Série ‘Expats’, com Nicole Kidman, estreia no início de 2024

Adaptada do livro The Expatriates (2016), de Janice Y.K Lee, Expats é uma série de seis episódios ambientada na Hong Kong de 2014, ano de protestos contra a reforma eleitoral, acompanhando três mulheres norte-americanas que vivem numa comunidade de expatriados em Hong Kong e cujos destinos se cruzam após uma repentina tragédia familiar: Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo). A estreia está marcada para o início do próximo ano na Prime Video, mas Expats apresenta-se ao público esta sexta-feira, 8, no Festival de Cinema de Toronto.

“A série questiona os privilégios e explora o que acontece quando se rompem normas sociais, ultrapassam os limites do comportamento e se elimina a linha que separa a vítima do culpado”, explica o serviço de streaming num comunicado que também revela as primeiras imagens da história adaptada pela realizadora e argumentista Lulu Wang (A Despedida). O elenco inclui ainda os actores Brian Tee (Chicago Med), no papel de Clarke – marido de Margaret – e Jack Huston (Fargo), que será David – marido de Hilary. Mas a grande estrela do elenco é Kidman, que nos últimos anos tem trabalhado na ficção em episódios, em séries como Big Little Lies (HBO Max), The Undoing (HBO Max), Nine Perfect Strangers (Prime Video) ou Special Ops: Lioness que chega este ano a Portugal através do catálogo da SkyShowtime (embora a data ainda não tenha sido revelada).

©DR Amelyn Pardenilla e Ruby Ruiz, no episódio 5 de 'Expats'

Apesar de ainda não haver data de estreia de Expats, esta sexta-feira, no Festival de Cinema de Toronto, vai ser possível ver um dos episódios, em concreto o penúltimo, com 96 minutos, “que se centra na vida de duas trabalhadoras domésticas filipinas que apoiam esta comunidade de expatriados quando um tufão enorme se abate sobre Hong Kong e o movimento político atinge um ponto de não retorno”, lê-se no site do festival. O que será possível devido à “narrativa não linear” desta produção, que “permite ao público mergulhar em qualquer ponto” da história, já que cada episódio salta para trás e para a frente no tempo, para antes ou depois da tragédia.

Prime Video. Estreia em 2024

