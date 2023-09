A televisão vai ao cinema em mais uma edição do TVCine Fest

Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Viseu, Coimbra, Almada, Faro e Funchal. São estas as cidades por onde vai passar a segunda edição do TVCine Fest, que leva ao grande ecrã as novidades da programação dos canais TVCine, em Outubro. Um formato que na primeira edição integrou a estreia nacional da quinta temporada de The Handmaid’s Tale e de filmes como Estúdio 666, dos Foo Fighters.

As sessões acontecem em simultâneo nas salas de Cinema NOS destas cidades. No sábado, 7 de Outubro, o primeiro título exibido é a minissérie documental Planet Sex (às 12.00), onde a actriz e modelo Cara Delevingne (Homicídios ao Domicílio) aborda temas da sexualidade, sem complexos. Segue-se a estreia dos dois primeiros episódios de Based On A True Story (14.15), série com Kaley Cuoco (The Flight Attendant) e Chris Messina (Gaslit) sobre uma mulher obcecada por mistérios e true crime que decide lançar um podcast após testemunhar um crime. No mesmo dia, estreia também o thriller O Desconhecido (17.00), de Thomas M. Wright, exibido na secção Un Certain Regard de Cannes; além dos filmes Maggie Moore(s) (19.15), comédia negra com Jon Hamm e Tina Fey; e A Bala de Deus (21.30), de Nick Cassavetes, com Nikolaj Coster-Waldau e Jamie Foxx.

No dia seguinte, domingo, 8, a festa continua. Primeiro com Spector (12.00), numa sessão que junta os dois primeiros episódios do documentário sobre o produtor Phil Spector, que em 2009 foi condenado por homicídio. Segue-se a estreia da série This England (14.15), com o actor Kenneth Branagh no papel de Boris Johnson, durante a pandemia de Covid-19. O título seguinte é um filme: A Improvável Viagem De Harold Fry (17.00), sobre um reformado que decide percorrer o país com uma amiga gravemente doente. A segunda edição do TVCine Fest termina com as longas-metragens Sozinhos Juntos (19.15), comédia romântica com Katie Holmes e Jim Sturgess; e Uma Mentira Inocente (21.30), uma história sobre um homem que se faz passar por um famoso escritor, com Michael Shannon, Kate Hudson e Don Johnson no elenco.

Na Grande Lisboa, o festival realiza-se aos Cinemas NOS do Almada Forum e do Colombo e há um passe diário no valor de 5€, que possibilita ver todas as sessões do mesmo dia. Um valor que tem um cariz solidário, para apoiar o projecto social Mansarda.

Cinemas NOS do Almada Forum e Colombo. 7-8 Out. 5€

+ Depois de Cannes, ‘Jeanne Du Barry: A Favorita do Rei’ inaugura a Festa do Cinema Francês

+ ‘The Changeling’. Fadas e parentalidade, num conto para adultos