Depois de Cannes, ‘Jeanne Du Barry: A Favorita do Rei’ inaugura a Festa do Cinema Francês

A Festa do Cinema Francês reservou o mês de Outubro para a sua 24.ª edição em dez cidades portuguesas. A produção cinematográfica francesa estará em destaque não só em Lisboa, mas também em Almada, Oeiras, Coimbra, Porto, Évora, Beja, Viseu, Faro e Lagos, de 5 a 31 de Outubro.

O Cinema São Jorge vai ser o principal núcleo desta Festa nas primeiras duas semanas de Outubro. É nesta casa alfacinha que se realiza a sessão de abertura com a antestreia de Jeanne Du Barry: A Favorita do Rei, longa-metragem da cineasta francesa Maïwenn, que também integra o elenco, ao lado de Johnny Depp e Melvil Poupaud. Este drama histórico, que inaugurou também a última edição do Festival de Cannes, recorda a vida de Jeanne Vaubernier, uma mulher da classe trabalhadora que, durante o reinado de Louis XV, no século XVIII, usou os seus encantos para subir na escada social. É uma das muitas antestreias de obras recém-produzidas em França que integram a programação do festival, a par de uma grande selecção de filmes inéditos nas salas portuguesas.

Como sempre, um dos pontos altos da Festa do Cinema Francês serão os encontros com cineastas, este ano com duas realizadoras com ligações a Portugal. Na secção Foco, encontra-se em destaque a luso-francesa Cristèle Alves Meira, que traz o seu multipremiado filme Alma Viva, vencedor dos últimos Prémios Sophia, atribuídos pela Academia Portuguesa de Cinema. Serão ainda exibidas as curtas-metragens Sol Branco (2014), Campo de Víboras (2016), Invisível Herói (2019) e Tchau tchau (2021). Também presente no festival estará a actriz Maria de Medeiros, que apresentará uma cópia restaurada de Capitães de Abril (2000), antecipando o cinquentenário do 25 de Abril, no próximo ano.

Na Grande Lisboa, o certame viaja ainda para o Auditório Fernando Lopes-Graça, em Almada (entre 10 e 14 de Outubro), assim como para o Cinema NOS Oeiras (25 a 28 Outubro) e Auditório Municipal Eunice Muñoz (19 a 22 Outubro), no mesmo concelho.

+ ‘The Changeling’. Fadas e parentalidade, num conto para adultos

+ Carminho canta o fado no novo filme de Yorgos Lanthimos