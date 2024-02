As escape rooms da Game Over estão espalhadas um pouco por todo o mundo. No Reino Unido, em Itália, na Grécia, na Finlândia, na Austrália, na Arábia Saudita e, claro, em Portugal. Em Lisboa, pode encontrar duas com diferentes propostas de salas temáticas. No Bairro Alto, há salas para os fãs de Saw, The Walking Dead, Game of Thrones, Jack the Reaper e muito mais. Já no Campo de Santa Clara, as narrativas são outras. Há cenários como La Misión Del Profesor, assumidamente saído da série La Casa de Papel, ou School Of Magic que, apesar de nunca mencionar Harry Potter, é claramente inspirado na saga de J.K. Rowling.

Preços: 30€/pessoa