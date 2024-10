Não é preciso ter medo do escuro: Oceanário a 15€ na semana de Halloween

O Oceanário de Lisboa junta-se às celebrações do Dia das Bruxas em Lisboa com a HalloWeek que convida todas as pessoas a embarcarem nas profundezas do oceano a preço de saldo até 31 de Outubro. A promoção que assinala o Halloween, com bilhetes a 15€, é exclusiva online e abrange todas as idades. Ficam apenas de fora as crianças até aos 2 anos – para estas a entrada é gratuita.

Inaugurado em 1998, o Oceanário de Lisboa já foi reconhecido três vezes como o “melhor aquário do mundo” pelo Tripadvisor’s Travellers’ Choice. E Roque Cunha Ferreira, CEO do Oceanário, segundo consta em comunicado, afirma mesmo que “o reconhecimento dos visitantes é o melhor barómetro que temos para confirmar que estamos a cumprir a nossa missão”.

Oceanário de Lisboa (Parque das Nações). 24-31 Out. Seg-Sex 10.00-19.00. 0-15€

