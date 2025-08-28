Teresa e Inês Figueiredo são mãe e filha. Em 2022, decidiram juntar saberes e entusiasmos para criar a Color Square, uma concept store online pensada para famílias e para quem valoriza momentos em comunidade e de ligação à natureza. Dois anos depois, a ideia ganhou corpo e morada própria no Campo Pequeno. Entre as prateleiras, há brinquedos, jogos e livros, mas também uma pequena colecção de roupa. Conjuntos de construção livre e upcycling, puzzles e jogos colaborativos, materiais para mãos criativas — dos livros de colorir ao arts & crafts — e uma cuidada selecção de títulos estrangeiros completam a oferta.
Campo Pequeno, 20. Seg-Sex 10.30-19.00, Sáb 10.30-14.00