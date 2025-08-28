Lisboa

Color Square
© Arlei Lima/ Time Out Lisboa | Color Square
© Arlei Lima/ Time Out Lisboa

As melhores lojas para crianças em Lisboa

Ir às compras com os miúdos não tem de ser um pesadelo. Tente a sua sorte nas melhores lojas para crianças em Lisboa.

Escrito por Editores da Time Out Lisboa
Escrito por: Raquel Dias da Silva
Não se faça de difícil: visitar lojas de crianças não é um pesadelo assim tão horrível – a maioria dos pais até gosta e, cada vez mais, há lojas com cantinhos dedicados aos mais pequenos para se manterem entretidos enquanto os papás abrem os cordões à bolsa. Afinal, qual é o coração empedernido que resiste a um vestido cheio de laços e folhos, ao triciclo de madeira ou àquele papel de parede com estrelinhas a fazer pandã com as cortinas? A Time Out foi à procura das melhores lojas para crianças em Lisboa (esta não inclui as livrarias, porque isso é toda outra perdição). Chegou a casa com a conta depenada e o coração cheio.

As melhores lojas para crianças em Lisboa

1. Color Square

  • Compras
  • São Sebastião
Color Square
Color Square
© Arlei Lima/ Time Out Lisboa

Teresa e Inês Figueiredo são mãe e filha. Em 2022, decidiram juntar saberes e entusiasmos para criar a Color Square, uma concept store online pensada para famílias e para quem valoriza momentos em comunidade e de ligação à natureza. Dois anos depois, a ideia ganhou corpo e morada própria no Campo Pequeno. Entre as prateleiras, há brinquedos, jogos e livros, mas também uma pequena colecção de roupa. Conjuntos de construção livre e upcycling, puzzles e jogos colaborativos, materiais para mãos criativas — dos livros de colorir ao arts & crafts — e uma cuidada selecção de títulos estrangeiros completam a oferta.

Campo Pequeno, 20. Seg-Sex 10.30-19.00, Sáb 10.30-14.00

2. Petit Love Store

  • Compras
  • Alcântara
Petit Love Store
Petit Love Store
Manuel Manso

Aqui o que falta em espaço sobra em amor. Amor por brinquedos didácticos, jogos divertidos, livros coloridos e todo o tipo de objectos para animar o quarto, a mochila e o coração dos miúdos. A oferta vai dos inevitáveis peluches — de leões a fossily triceratops — a brinquedos de parede (sim, leu bem), brinquedos para a hora do banho (porque todos os banhos ficam melhor com companhia) e até moldes de praia, para desenhar na areia como um verdadeiro profissional. Entretanto, além da loja original na Lx Factory, também há Petit Love em Alvalade e em Carcavelos.

Rua Rodrigues de Faria, 103. Seg-Sáb 11.00-19.30, Dom 10.00-19.00

3. FuFu

  • Compras
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
FuFu
FuFu
© Francisco Romão Pereira

A montra não passa despercebida. Nos meses que antecederam a inauguração, enquanto Pedro e Benedetta se demoravam nos últimos retoques, eram muitos os curiosos que paravam para espreitar além da porta da FuFu. Chamam-lhe loja-atelier: ao mesmo tempo montra e espaço de trabalho. Nas prateleiras, a lista de opções para entreter ou presentear os mais pequenos é generosa — dos brinquedos de praia em silicone maleável da Scrunch Kids aos rolos e cartazes para colorir da Omy, passando pelos berlindes da Billes & Co, que parecem seduzir também os adultos. Há ainda livros infantis de editoras portuguesas, alguns já autênticos best-sellers. Mas o que mais se destaca nas estantes, desenhadas por Pedro Louro, são as criações de Benedetta. Em 2012, lançou a marca Fulana Beltrana Sicrana, dedicada a bonecos de tecido que tanto podem recriar figuras célebres da história como super-heróis, animais fofinhos ou mesmo objectos personalizados — feitos por encomenda, seja em jeito de homenagem ou como presente único.

Rua Luciano Cordeiro, 27D. Ter-Sex 12.00-19.00, Sáb 11.00-13.00/14.30-17.00

4. Dada for Kids

  • Compras
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Dada for Kids
Dada for Kids
Dada For Kids

Bobo Shoes, Play Up, Mini Rodini ou Wolf & Rita são algumas das marcas que desfilam por este showroom de moda independente, uma extensão da loja online de onde terá dificuldades em sair de mãos a abanar. Os padrões únicos e acessórios como o candeeiro ananás farão suspirar junto à Igreja de São Mamede. Mas há muito para descobrir na Dada, que privilegia produtos feitos com algodão orgânico, de projectos sustentáveis, amigos do ambiente e dos direitos dos trabalhadores. A maior parte da selecção, pensada para crianças entre um e dez anos, é produzida em Portugal e Espanha, e está sempre a rodar.

Rua Nova de São Mamede, 58A. Seg-Sex 10.30-19.00, Sáb 10.00-18.00

5. Organii Bebé

  • Compras
  • Princípe Real
Organii Bebé
Organii Bebé
©Embaixada

Escovas de cabelo, toalhitas orgânicas, champôs, óleos, sabonetes, gel de banho, e cremes sem químicos ou parabenos: bem-vindo à primeira loja portuguesa bio para gente de palmo e meio. “Temos tudo para o enxoval dos bebés e das crianças dos zero aos cinco anos”, garante Filipa Belo, directora da Organii. E parece haver mesmo tudo: até chuchas e pastas dos dentes feitas com materiais amigos do planeta.

Praça do Príncipe Real, 26. Seg-Sáb 12.00-20.00, Dom 11.00-14.00/15.00-19.00

6. Babycool

  • Compras
  • Vestuário de criança
  • Campo de Ourique
Babycool
Babycool
DR

Precisa de um ovo para transportar a criança? A Babycool tem. Precisa de uma cadeira da papa? A Babycool tem. Um tapete para o quarto dos miúdos? Um disfarce para o Carnaval? Um brinquedo para levar para a festa de aniversário do amiguinho? Adivinhou: a Babycool tem. Podíamos continuar, mas já deve ter percebido a ideia. Esta loja é daquelas que tem tudo e mais um par de botas em matéria de brinquedos e puericultura. E se não tiver no momento, arranja e encomenda.

Rua Tomás de Anunciação, 33B. Seg-Sáb 10.00-19.00

7. EcologicalKids

  • Miúdos
  • Parque das Nações
EcologicalKids
EcologicalKids
Ana Luzia

Os pais amigos do ambiente vão babar-se como se fossem bebés. Prepare-se para perder uma hora só nas prateleiras das fraldas reutilizáveis. Tamanho S, M, L ou único? Há modelos desde os prematuros de 900 gramas até granjolas já com 6,5 kg. De molas ou com elásticos ajustáveis? Com padrão ou lisas? Amorosos são também os fatos de banho e as roupas com protecção solar, os brinquedos sem químicos que se podem levar à boca e os bonecos térmicos que se aquecem no microondas e aliviam as cólicas.

Pátio das Pirogas, 1B. Seg-Sex 10.00-12.30/13.30-19.00, Sáb 10.00-15.00

8. SigToys CCB

  • Compras
  • Belém
SigToys CCB
SigToys CCB
CCB

Só quem está no convento sabe o que está lá dentro. E esta é uma daquelas lojas onde vale a pena pedir ajuda a quem está atrás do balcão. É que os brinquedos expostos são muito mais giros do que se imagina olhando apenas para a caixa. É o caso de uma boneca de trapo desenxabida que, vai-se a ver, e os miúdos podem pintar da cabeça aos pés: depois de ir à máquina, está como nova. Ou das flautas para levar para o banho: enchem-se com água e o som que sai varia consoante se têm mais ou menos líquido. Isto só para dar dois exemplos, porque todos os brinquedos da marca são altamente pedagógicos e obrigam as crianças a usar os neurónios. Se precisar de mais razões, basta esta: tem preços muito acessíveis.

CCB, Rua Bartolomeu Dias, loja 3. Seg-Sex 10.00-19.00

9. Quiosque das Bonecas

  • Compras
  • Brinquedos e jogos
  • Chiado
  • preço 3 de 4
Quiosque das Bonecas
Quiosque das Bonecas
Fotografia: Arlindo Camacho

Nasceu em Lisboa, no Largo de São Carlos, mas entretanto assentou arraiais em Cascais, na Rua Dra Iracy Doyle. E só lá deve entrar com uma criança pela mão se estiver 100% disposto a comprar uma boneca. Caso contrário, comprará uma birra difícil de acalmar. Tudo porque as bonecas espanholas de cabelo seminatural e os respectivos acessórios são de fazer perder a cabeça (até a uma pessoa adulta). Além disso, tem puzzles, dominós e outros jogos.

Rua Dra iracy Doyle, 6A. Seg-Sex 10.00-17.30

10. Cristina Siopa

  • Compras
  • São Sebastião
Cristina Siopa
Cristina Siopa
DR

Esqueça a cadeia de hipermercados: este é que é o verdadeiro mundo encantado dos brinquedos. Mal se abre a porta da loja de Cristina Siopa, somos transportados para um mundo de fantasia onde não faltam duendes e princesas, casinhas de bonecas e castelos de madeira, fantoches e fortes de piratas, triciclos em ferro e camas em dossel, trens de cozinha tamanho XS e tendas para a criançada se esconder. Só não há Gormitis nem Winx. Mas também ninguém sente a falta.

Rua Tomás Ribeiro, 54B. Seg-Sex 10.00-19.00, Sáb (de Novembro a Dezembro) 10.00-19.00

11. Ursinho a Galope

  • Compras
  • Brinquedos e jogos
  • Campo de Ourique
Ursinho a Galope
Ursinho a Galope
DR

Já não aguenta com os brinquedos massificados dos hipermercados e está preocupado com as ilhas de plástico no Pacífico? Então faça uma visita ao Ursinho a Galope, uma loja de brinquedos tradicional para lá de querida, onde não há tablets, jogos electrónicos ou ídolos infantis dos tempos modernos, mas onde se vai perder de amores pelas caixas de música, os teatros de sombras, os peluches, os fantoches, as lanternas de projecção, os jogos de dados, os xilofones, os fogões, as fisgas e os castelos em madeira.

Rua Correia Teles, 19A/B. Ter-Sex 10.30-12.30/13.30-19.00, Sáb 10.30-13.30/14.30-19.00

12. Atelier da Tufi

  • Compras
  • Brinquedos e jogos
  • Campo de Ourique
Atelier da Tufi
Atelier da Tufi
DR

Se uns podem deixar a modéstia à parte e dizer que têm o melhor bolo de chocolate do mundo, então porque é que o Atelier da Tufi não há-de poder afirmar que é a loja mais querida do bairro? Este foi, aliás, o #hashtag que este espaço em Campo de Ourique usou em tempos em todas as imagens partilhadas no Instagram, com os seus tecidos de padrões coloridos, as suas bandeirolas para pendurar na parede, os cestos de arrumação floridos, as almofadas personalizadas com letras, símbolos ou números, e os quadros com mensagens divertidas. Há lá coisa mais querida do que esta.

Rua Infantaria 16, loja 58 A/B. Seg-Sáb 10.00-19.30

13. YAY Store

  • Compras
  • Chiado/Cais do Sodré
YAY Store
YAY Store
YAY Store

Se as suas crianças são do género betinho, não vão achar graça nenhuma a esta marca de acessórios de moda para rapazes dos zero aos doze anos. Tote bags, lenços, cachecóis, meias, gorros, sapatos, t-shirts, calças e casacos: o armário da YAY é composto por peças para pequenos fashionistas, que é como quem diz marinheiros urbanos, militares, festivaleiros ou doidos por ganga. E os grandes também não se escapam. Entre as peças seleccionadas para os adultos, encontra sweatshirts, t-shirts e casacos.

Rua dos Prazeres, 64A. Seg-Seg 10.00-17.00, Sáb 10.00-13.00

14. Lolla Kids

  • Compras
  • Brinquedos e jogos
  • Areeiro/Alameda
Lolla Kids
Lolla Kids
Lolla Kids

A Lolla Kids está de portas abertas desde 2015. Além de artigos de puericultura, moda e decoração, contempla ainda uma secção inteiramente dedicada à brincadeira, com bonecas de marcas como a Minikane e a Mrs Ertha, brinquedos em madeira, peluches, triciclos e bicicletas, puzzles e jogos e até propostas das populares Maileg, Moonie e Jelly Cat.

Av. Sacadura Cabral, 2B. Seg-Sex 10.00-13.30/15.00-19.00, Sáb 10.00-14.00/15.00-17.30

15. Favorite People

  • Compras
  • Monte Estoril
Favorite People
Favorite People
RITA GAZZO

Há festa no pacato Largo Ostende, no Monte Estoril. Onde durante muitos anos morou uma discreta mercearia, está agora a nova loja da Favorite People – divertida, bem-humorada e irreverente. Lá dentro, o design da artista Joana Astolfi faz brilhar as jardineiras que deram fama à marca 100% portuguesa, em dezenas de tons e padrões e tamanhos e formas e feitios. A peça continua a ser a bandeira e o best-seller, mas há muito mais e está espalhado pelo novo espaço (onde também ficam o atelier e o escritório): calções, saias, calças, macacões, meias, bolsas de cintura e chapéus, todos pensados para passar de geração em geração.

Largo Ostende, 14B. Seg-Sex 09.00-17.00

