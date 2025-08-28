Bobo Shoes, Play Up, Mini Rodini ou Wolf & Rita são algumas das marcas que desfilam por este showroom de moda independente, uma extensão da loja online de onde terá dificuldades em sair de mãos a abanar. Os padrões únicos e acessórios como o candeeiro ananás farão suspirar junto à Igreja de São Mamede. Mas há muito para descobrir na Dada, que privilegia produtos feitos com algodão orgânico, de projectos sustentáveis, amigos do ambiente e dos direitos dos trabalhadores. A maior parte da selecção, pensada para crianças entre um e dez anos, é produzida em Portugal e Espanha, e está sempre a rodar.

Rua Nova de São Mamede, 58A. Seg-Sex 10.30-19.00, Sáb 10.00-18.00