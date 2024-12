Elisa Rezende chegou ao 8 Marvila em Outubro e foi uma das primeiras inquilinas do grande empreendimento artístico e cultural. Ocupa agora duas das antigas cubas de vinho – de um lado com um estúdio de tatuagens, do outro com uma pequena galeria de arte. Duas vertentes do trabalho da artista portuguesa, que se dedicou à publicidade durante cinco anos, unidos pela mesma linguagem visual. "Comecei na arte digital e só depois é que veio a tatuagem. No ano passado, decidi que queria brincar nos dois lados." O preto e o vermelho são as cores que usa quando desenha sobre a pele, mas as figuras femininas, os olhos e as lágrimas são elementos comuns a ambas as formas de arte. Aqui, no seu espaço de trabalho, mas também de exposição, o traço também está em todo o lado, até nas paredes.