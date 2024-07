Seis escolas de surf em Lisboa (e arredores) para as férias de Verão

Fundada em 2005 na praia do Magoito, esta escola não tem um poiso oficial, mas está presente em Lisboa, Sintra, Ericeira e Carcavelos. Pensadas para crianças e jovens dos seis aos 17 anos, as Clínicas de Férias da Lisbon Wave School realizam-se todos os Verões na Praia do Magoito. Além de conviverem com outros miúdos, os seus rebentos vão poder praticar surf, bodyboard, stand up paddle, trekking e mergulho sem garrafa. É uma festa em contacto com a natureza marinha. Se precisar de transporte (8€/dia) e almoço (8€/dia), é só adicionar como extras.

Praia do Magoito. Datas e horários a anunciar. 180€/semana. Mais informações por e-mail (info@lisbonwaveschool.com) ou telefone (93 581 5770)