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Lisboa

MAC/CCB
DR | Férias de Verão no MAC/CCB

Férias de Verão no MAC/CCB

  • Miúdos
  • MAC/CCB – Museu de Arte Contemporânea/Centro Cultural de Belém, Belém
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Em Belém, o melhor do Verão acontece dentro do Museu. De 6 de Julho a 28 de Agosto, o CCB convida os miúdos de 4 a 13 anos a explorar a arte nas suas diversas formas, da pintura à escultura. As actividades ocorrem de segunda a sexta-feira, e os grupos são divididos consoante as idades, dos quatro aos seis e dos sete aos 13 anos. As inscrições podem ser feitas por quatro ou cinco dias, através de e-mail (servico.educativo.museu@ccb.pt).

Praça do Império (Belém). 6 Jul-28 Ago, Seg-Sex 9.30-17.30. 175€/semana, com almoço e seguro incluídos

Detalhes

Endereço
MAC/CCB – Museu de Arte Contemporânea/Centro Cultural de Belém
MAC/CCB
Praça do Império
Lisboa
1449-003
Preço
175€/semana, com almoço e seguro incluídos
Horário
Seg-Sex 9.30-17.30

Datas e horários

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