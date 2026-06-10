A Time Out diz

Em Belém, o melhor do Verão acontece dentro do Museu. De 6 de Julho a 28 de Agosto, o CCB convida os miúdos de 4 a 13 anos a explorar a arte nas suas diversas formas, da pintura à escultura. As actividades ocorrem de segunda a sexta-feira, e os grupos são divididos consoante as idades, dos quatro aos seis e dos sete aos 13 anos. As inscrições podem ser feitas por quatro ou cinco dias, através de e-mail (servico.educativo.museu@ccb.pt).

Praça do Império (Belém). 6 Jul-28 Ago, Seg-Sex 9.30-17.30. 175€/semana, com almoço e seguro incluídos