A Time Out diz

O Festival Internacional de Magia de Rua está de volta a Lisboa. Com direcção artística de Luís de Matos, a programação deste ano inclui 175 espectáculos de acesso livre, protagonizados por 15 artistas oriundos de dez países (Argentina, Austrália, Chile, Coreia do Sul, Cuba, Espanha, Inglaterra, Itália, Japão e Portugal). As paragens são o Campo das Cebolas, o Jardim Campo de Ourique, o Jardim da Estrela, o Jardim Fernando Pessa, o Jardim Museu de Lisboa, o Jardim Vasco da Gama, o Largo do Carmo, o Largo do Chiado, o Palácio Baldaya, o Parque Bensaúde, a Praça de Campolide, a Praça do Município e a Praça Luís de Camões.