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Lisboa

Lisboa Mágica na Rua
Ana Dias | Lisboa Mágica na Rua

Lisboa Mágica

  • Coisas para fazer
  • Jardim da Estrela, Estrela/Lapa/Santos
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O Festival Internacional de Magia de Rua está de volta a Lisboa. Com direcção artística de Luís de Matos, a programação deste ano inclui 175 espectáculos de acesso livre, protagonizados por 15 artistas oriundos de dez países (Argentina, Austrália, Chile, Coreia do Sul, Cuba, Espanha, Inglaterra, Itália, Japão e Portugal). As paragens são o Campo das Cebolas, o Jardim Campo de Ourique, o Jardim da Estrela, o Jardim Fernando Pessa, o Jardim Museu de Lisboa, o Jardim Vasco da Gama, o Largo do Carmo, o Largo do Chiado, o Palácio Baldaya, o Parque Bensaúde, a Praça de Campolide, a Praça do Município e a Praça Luís de Camões.

Detalhes

Website Evento
www.lisboamagica.pt
Endereço
Jardim da Estrela
Praça da Estrela
Lisboa
1200-667
Transporte
Metro Rato. Eléctricos 25E, 28E. Bus 720, 738, 773
Preço
Entrada livre
Horário
20-25 Ago, vários horários

Datas e horários

Lisboa 11:00
Entrada livre
Lisboa 14:00
Entrada livre
Lisboa 11:00
Entrada livre
Lisboa 12:00
Entrada livre
Lisboa 13:30
Entrada livre
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