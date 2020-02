A NOTE é a primeira galeria privada de arquitectura em Lisboa. Nasceu como um novo espaço cultural do Bairro Alto, no número 32 da Travessa da Cara, dedicado à divulgação e ao debate sobre a arquitectura e o seu papel na construção da dinâmica das cidades e da sociedade. A Note quer tirar das instituições e levar para a rua a consciência do papel da arquitectura na qualidade de vida das pessoas.