Vamos às compras nestas lojas de Campo de Ourique

Se uns podem deixar a modéstia à parte e dizer que têm o melhor bolo de chocolate do mundo, então porque é que o Atelier da Tufi não há-de poder afirmar que é a loja mais querida do bairro? Este foi, aliás, o #hashtag que este espaço em Campo de Ourique usou em tempos em todas as imagens partilhadas no Instagram, com os seus tecidos de padrões coloridos, as suas bandeirolas para pendurar na parede, os cestos de arrumação floridos, as almofadas personalizadas com letras, símbolos ou números, e os quadros com mensagens divertidas. Há lá coisa mais querida do que esta.