Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Toca da Raposa
Arlindo Camacho
Arlindo Camacho

Bares românticos em Lisboa para impressionar num encontro

Descubra quais os bares românticos em Lisboa mais favoráveis a um encontro bem-sucedido.

Mauro Gonçalves
Editado por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Publicidade

Nunca subestime a escolha do sítio na hora de marcar um primeiro (um segundo, ou até mesmo um terceiro) encontro. Além do conselho – que é para a vida –, vamos mais longe e escolhemos os bares da cidade com um ambiente mais propício ao romance, ou capazes de potenciar a química entre os corpos. Para isso, contam os cantos e recantos, o número de pessoas, o volume da música, a intensidade da luz. Foi segundo estes critérios que chegámos à lista dos bares mais românticos de Lisboa. Não podemos fazer o trabalho todo por si, mas já é uma ajuda.

Recomendado: Restaurantes para o pedido de casamento em Lisboa

Bares românticos em Lisboa

1. Bom Bom Bom

  • Noite
  • São Vicente 
Bom Bom Bom
Bom Bom Bom
Francisco Romão Pereira

Um casal chegou a Lisboa, vindo de Paris, com o sonho de reunir, no mesmo espaço, as coisas boas da vida: vinho, petiscos e música. E foi o que fizeram. Em França, Antoine trabalhava na indústria da música, e por isso é ele que se ocupa da programação musical no Bom Bom Bom. É também ele que faz a curadoria dos discos em vinil que estão em exposição, para venda. Além disso, Antoine cuida dos vinhos, todos naturais e de diferentes zonas do terroir europeu. Para acompanhar tudo isto há petiscos para partilhar, cortesia de Cassandra.

Ler mais

2. Liquid Love

  • Lisboa
Liquid Love
Liquid Love
Arlei Lima

Cheila Tavares e Semi M’Zoughi abriram um bar de cocktails que é uma história de amor. O Liquid Love, com uma decoração inspirada nos bares de Milão dos anos 1980, utiliza técnicas de coquetelaria avançadas e a isso juntam-se ingredientes especiais. “Temos sempre alguns elementos do nosso background. O Semi é ítalo-tunisino, eu sou portuguesa, da parte da minha mãe de Cabo Verde e da parte do meu pai de Angola”, esclarece Cheila. Exemplo disso são o I Mille, com a bebida italiana campari bitter, sumo de clementina e grog, uma aguardente cabo-verdiana; e o a night in tunisia , um dos favoritos, com tequila ras al hanut, uma especiaria da Tunísia.

Ler mais
Publicidade

3. Lost In

  • Cafés
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Lost In
Lost In
©DR

Com uma esplanada colorida e uma vista espectacular sobre a cidade, o Lost In tem tudo para um encontro extremamente romântico. A vista basta para criar ambiente, mas a carta que vai dos sumos naturais às sangrias, passando, claro, pelos chás, os vinhos e pelos cocktails também vale a pena.

Ler mais

4. Old Vic

  • Campo Grande/Entrecampos/Alvalade
Old Vic
Old Vic
©DR

Uma espécie de sala de estar para quem mora para os lados da Avenida de Roma, o Old Vic, a funcionar desde 1982, é um dos clássicos bares lisboetas com pipocas, cocktails e sofás de veludo, bons para namorar. E, em cada lugar, há um botão para chamar o empregado e outro para regular a luz do candeeiro. O bar foi criado por Frederico Azinhais, herdado pelo filho, Artur Azinhais, e desde 1994 que está nas mãos de Paulo Magalhães (e outro sócio), antigo empregado do Fox Trot e do Pavilhão Chinês. Já a mobília do bar veio quase toda de Inglaterra.

Ler mais
Publicidade

5. Red Frog

  • Noite
  • Bares abertos de madrugada
  • Avenida da Liberdade
Red Frog
Red Frog
Francisco Romão Pereira

O Red Frog é, irrefutavelmente, um dos melhores bares de Lisboa e também o mais escondido para quem deseja um encontro mais privado. O bar dentro de um outro bar – o Monkey Mash – já esteve na lista dos 100 melhores do mundo, e em 2023 chegou mesmo a integrar lista do The World’s 50 Best Bars, na 40.ª posiçãoÉ uma bela forma de impressionar a parelha. Os cocktails de autor arrojados e também os clássicos que preparam com um twist, são o motivo. Atenção que para entrar é preciso reservar.

Ler mais

6. The Kissaten

  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
The Kissaten
The Kissaten
Charles McCay

The Kissaten tem vários argumentos a seu favor, incluindo o ambiente acolhedor, meio-escuro, bem propício a copos a dois. No entanto, o que vai ser puxado para os títulos e servir de cartão de apresentação do bar, aberto desde Setembro de 2024 no hotel Locke Santa Joana, é este: tem a maior selecção de whiskies do país, com cerca de 120 garrafas diferentes. Por agora. O número já é considerável, contudo, para os proprietários, ainda há margem para aumentar.

Ler mais
Publicidade

7. The Midnight Espresso

  • Chiado/Cais do Sodré
The Midnight Espresso
The Midnight Espresso
© Gabriell Vieira

A uns, a meia-luz e as velas fazem lembrar o universo de Harry Potter e o ambiente que se vive em Hogwarts. A outros, as chávenas e os bules em riscas brancas e verdes e a pastelaria em ponto pequeno transportam-nos à festa de chá com o Chapeleiro Louco, que faz parte das aventuras de Alice no País das Maravilhas. Já a Tânia Taveira de Amaral e André Marques Ventura, o corredor estreito e as mesas junto às janelas parecem-lhes o interior de um comboio dos anos 1930, ao estilo dos livros policiais de Agatha Christie. E por isso é que decidiram chamar a este seu pequeno salão de chá de The Midnight Espresso. Fica no Príncipe Real e quer ajudar a estabelecer por cá o famoso ritual do chá das cinco, que também pode ser das sete ou das 11 da noite.

Ler mais

8. Toca da Raposa

  • Chiado
Toca da Raposa
Toca da Raposa
©Arlindo Camacho

Se chegar a uma hora decente e conseguir monopolizar um cantinho estratégico, já é meio caminho andado. É que no Toca da Raposa, de Constança Cordeiro, o espaço não é muito. Mas, atenção, isso não lhe tira o mérito. Vá com calma, dê uma olhada pelos cocktails, vinhos, cervejas ou pelos petiscos – é importante não ter o estômago a rugir se estiver em pleno clima de romance – e siga o embalo para onde achar mais conveniente. 

Ler mais

Mais bares em Lisboa

Os novos bares em Lisboa que tem mesmo de conhecer

Os novos bares em Lisboa que tem mesmo de conhecer
Os novos bares em Lisboa que tem mesmo de conhecer
RITA CHANTRE

Que não lhe faltem opções se a ideia for entrar num bar para se surpreender com a carta de cocktails, ou então ter uma mão-cheia de vinhos escolhidos a dedo à disposição. Em Lisboa, o roteiro de bebidas depois do pôr-do-sol tem crescido – no centro da cidade, ou em localização mais inesperadas.

 

Ler mais

Os melhores bares de vinho em Lisboa

Os melhores bares de vinho em Lisboa
Os melhores bares de vinho em Lisboa
Rita Chantre

Os bares de vinho (ou wine bars, como lhes chamam os ingleses), as garrafeiras e as lojas da especialidade estão cada vez mais na moda e ainda bem. Afinal, o nosso vinho é um dos melhores do mundo e fica bem em diversas ocasiões.

Ler mais
Recomendado
    Últimas notícias
      Publicidade
      Voltar ao topo

      Sobre nós

      Contacte-nos

      Time Out Worldwide

        Mapa do site
        © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.