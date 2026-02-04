Bares românticos em Lisboa para impressionar num encontro

A uns, a meia-luz e as velas fazem lembrar o universo de Harry Potter e o ambiente que se vive em Hogwarts. A outros, as chávenas e os bules em riscas brancas e verdes e a pastelaria em ponto pequeno transportam-nos à festa de chá com o Chapeleiro Louco, que faz parte das aventuras de Alice no País das Maravilhas. Já a Tânia Taveira de Amaral e André Marques Ventura, o corredor estreito e as mesas junto às janelas parecem-lhes o interior de um comboio dos anos 1930, ao estilo dos livros policiais de Agatha Christie. E por isso é que decidiram chamar a este seu pequeno salão de chá de The Midnight Espresso. Fica no Príncipe Real e quer ajudar a estabelecer por cá o famoso ritual do chá das cinco, que também pode ser das sete ou das 11 da noite.