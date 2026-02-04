Bares românticos em Lisboa para impressionar num encontro

Um casal chegou a Lisboa, vindo de Paris, com o sonho de reunir, no mesmo espaço, as coisas boas da vida: vinho, petiscos e música. E foi o que fizeram. Em França, Antoine trabalhava na indústria da música, e por isso é ele que se ocupa da programação musical no Bom Bom Bom. É também ele que faz a curadoria dos discos em vinil que estão em exposição, para venda. Além disso, Antoine cuida dos vinhos, todos naturais e de diferentes zonas do terroir europeu. Para acompanhar tudo isto há petiscos para partilhar, cortesia de Cassandra.
Nunca subestime a escolha do sítio na hora de marcar um primeiro (um segundo, ou até mesmo um terceiro) encontro. Além do conselho – que é para a vida –, vamos mais longe e escolhemos os bares da cidade com um ambiente mais propício ao romance, ou capazes de potenciar a química entre os corpos. Para isso, contam os cantos e recantos, o número de pessoas, o volume da música, a intensidade da luz. Foi segundo estes critérios que chegámos à lista dos bares mais românticos de Lisboa. Não podemos fazer o trabalho todo por si, mas já é uma ajuda.
