Restaurantes para o pedido de casamento em Lisboa

Momentos especiais pedem respostas à altura e o Fifty Seconds não poderia ser mais excepcional. Prepare um pedido de casamento nas alturas, no restaurante com uma estrela Michelin, chefiado por Rui Silvestre. No topo da Torre Vasco da Gama, a experiência começa logo na viagem do elevador panorâmico. No alto, o ambiente é acolhedor e requintado. Em 14 momentos (235€), a identidade do chef, mais afastada da linha clássica de Martín Berasategui, que o antecedeu, está bem marcada no menu. Uma dica: não deixe de dar conta dos seus planos ao restaurante para que possa contar com cúmplices do lado de lado.