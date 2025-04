15 restaurantes para dançar em Lisboa

Depois de uma refeição com direito a baos e outros clássicos da cozinha chinesa, prepare a voz para subir ao palco para uma noite de karaoke. As músicas, mais de cinco mil, estão acessíveis através de um código QR disponível nos ecrãs espalhados pelo Golden Vista, nas Docas. Só precisa de saber o que quer cantar ou o que quer que o amigo do lado cante, com ou sem aviso prévio. Depois de escolhida a canção, resta esperar que o chamem para brilhar. De "Baby One More Time" de Britney Spears a "You Shook Me All Night Long" dos AC/DC, a lista é extensa e dá para tudo. E se o que precisa para perder a vergonha é de um trago de coragem líquida, pode sempre experimentar os cocktails.