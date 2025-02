Dia dos Namorados: coisas para fazer aos pares (ou não)

Se ainda não tem planos para o Dia dos Namorados, temos o sítio certo para ir "falar de amor". Após um hiato de 11 anos, Santos &Pecadores, responsável por êxitos como “Fala-me de Amor”, “Não Voltarei a Ser Fiel” e “Ondas”, vai voltar aos palcos a 14 de Fevereiro, no Coliseu Porto Ageas, e no dia seguinte no Sagres Campo Pequeno. Este concerto acontece no contexto do Festival Montepio Às Vezes o Amor que promove espectáculos em 15 cidades de norte a sul do país e confirmou também a presença, por exemplo, de Sara Cruz no Estúdio Time Out, em Lisboa, no mesmo dia.