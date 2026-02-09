Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Motel Requinte
©DR | Motel Requinte
©DR

Motéis em Lisboa: baratos e sempre prontos para uma rapidinha

Há quartos que parecem aviões. Outros têm piscina interior. A escolha é sua: em qual destes motéis vai querer namorar?

Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Publicidade

O que não falta por aí são hotéis românticos para uma escapadinha a dois, mas na hora de cumprir fantasias, os motéis são uma espécie de recreio onde os adultos podem dar largas à imaginação. Camas redondas, quartos com piscina interior, garagens privadas, brinquedos sugestivos, luzes psicadélicas e tarifas à hora. Por cá, não faltam sítios para partir numa aventura romântica. Eis os melhores motéis em Lisboa e arredores para uma rapidinha ou para passar longas horas. Em alguns consegue até entrar pela porta das traseiras, sem que ninguém o veja – e não, isto não é um trocadilho.

Recomendado: Bares românticos em Lisboa para impressionar num encontro


Motéis em Lisboa: vai uma rapidinha?

Avenue

  • Hotéis
  • Motéis
  • Grande Lisboa
Avenue
Avenue
DR

À saída de Lisboa, mesmo à beira do Eixo Norte-Sul, fica o Motel Avenue, espaço de uma cadeia que também está presente em Madrid. Por cá, pode escolher entre um quarto mais modesto (com ou sem varanda), uma suite duplex com jacuzzi, um quarto de temática oriental ou uma super suite com jacuzzi e piscina. Foi tudo pensado para estimular a imaginação, incluindo as decorações temáticas para o dia de São Valentim – um extra para animar (ainda mais) as festividades, por 50€. Os períodos de estadia são de quatro, 12 e 24 horas, com preços que vão dos 70€ aos 590€.

Ler mais
Ver preços

D’Lirius Azuis

  • Hotéis
  • Motéis
  • Sintra
D’Lirius Azuis
D’Lirius Azuis
© Motel D’Lirius Azuis

A palavra motel resulta da combinação de “motorway” com “hotel” (ou seja, um hotel à beira da estrada). Este fica à beira de uma grande estrada: a IC19, que liga Sintra a Lisboa, e tem mais de duas dezenas de suites (a mais em conta custa 45€ por três horas ou 55€ por 12 horas) capazes de responder a fantasias como mergulhos numa piscina privada, colchões de água, jacuzzi vertical, cadeiras do amor e pistas de dança com varão. Com garagem privada, é o motel perfeito quem deseja manter o secretismo.

Ler mais
Ver preços
Publicidade

Requinte

  • Hotéis
  • Motéis
  • Sintra
Requinte
Requinte
Fotografia: Ana Luzia

A IC19 dificilmente teria lugar num artigo da Time Out, não fosse a via rápida com maior concentração de motéis por metro quadrado. Se procura um refúgio furtivo e secreto para uma escapadinha cheia de más intenções, acelere até à Abrunheira, em Sintra. Se não levar brinquedos na mala, o motel mais antigo da zona de Sintra tem uma sex shop para compras de última hora. Também há bolas de espelhos sobre as camas e canais para maiores de 18. No preço, o Requinte surge imbatível. O valor mínimo é 25€, preço para ter a suite mais modesta durante duas horas.

Ler mais

Classic Motel

  • Hotéis
  • Motéis
  • Sintra
Classic Motel
Classic Motel
DR

E estamos de volta a Sintra, a incontestável capital dos motéis. Este é mais um. As tipologias do Classic Motel dividem-se entre suites VIP superior e nupcial, com os preços mínimos (duas horas) a oscilar entre os 40€ e os 60€. Lá dentro, tudo está pensado para proporcionar momentos de diversão: camas redondas, espelhos no tecto, luzes intensas e banheira de hidromassagem. É preciso mais alguma coisa?

Ler mais
Publicidade

Elite Motel

  • Hotéis
  • Motéis
  • Sintra
Elite Motel
Elite Motel
DR

São 20 anos de portas abertas, mas a manter os quartos e suites bem longe dos olhares de quem passa. A discrição, como em qualquer motel que se preze, é uma das almas do negócio. A outra é a aposta na decoração e acessórios que apelam à luxúria. Fantasia, Natura e Hot são as principais suites do Elite Motel, com os preços a começarem nos 35€ (duas horas).

Ler mais

H2ON

  • Hotéis
  • Motéis
  • Lisboa
H2ON
H2ON
DR

Tal como o nome indica, o H2ON é ideal para casais com dinâmicas mais aquáticas. Camas de água, jacuzzi, uma cadeira de duche tântrica, um duche duplo com cromoterapia e hidroterapia e um chuveiro ao ar livre são algumas das mordomias deste motel em Frielas, Loures. Os quartos têm todos nomes de cidades acabados em “on” – de Lyon (com jardim e espreguiçadeiras) a Washington (com piscina interior). Os preços começam nos 67€, valor para quatro horas de estadia. Há depois tarifários para estadias de seis, 12 e 24 horas.

Ler mais
Ver preços
Publicidade

Lux Trafaria

  • Hotéis
  • Motéis
  • Grande Lisboa
Lux Trafaria
Lux Trafaria
DR

São 42 suites ao dispor dos mais criativos e aventureiros e isto a poucos minutos de Lisboa. O Lux Trafaria abriu portas em 2021 e quer ajudar a apimentar os programas de casais e não só. Os quartos escondem surpresas para todos os gostos – varão, baloiço, banheiras de hidromassagem e espreguiçadeiras ao sol são só alguns exemplos, fora os extras, que podem ir do jantar romântico sem sair da cama ao serviço de limusine. Os preços começam nos 65€ (quatro horas) e chegam aos 410€ (24 horas numa suite com piscina só para si).

Ler mais
Ver preços

O amor está no ar

Bares românticos em Lisboa para impressionar num encontro

Bares românticos em Lisboa para impressionar num encontro
Bares românticos em Lisboa para impressionar num encontro
Arlindo Camacho

Nunca subestime a escolha do sítio na hora de marcar um primeiro (um segundo, ou até mesmo um terceiro) encontro. Além do conselho – que é para a vida –, vamos mais longe e escolhemos os bares da cidade com um ambiente mais propício ao romance, ou capazes de potenciar a química entre os corpos. Para isso, contam os cantos e recantos, o número de pessoas, o volume da música, a intensidade da luz. Foi segundo estes critérios que chegámos à lista dos bares mais românticos de Lisboa. Não podemos fazer o trabalho todo por si, mas já é uma ajuda.

Ler mais

12 restaurantes para o pedido de casamento em Lisboa

12 restaurantes para o pedido de casamento em Lisboa
12 restaurantes para o pedido de casamento em Lisboa
Rafael Cortinhas

Mas uma vaga ideia de como pode tornar o momento do "sim!" ainda mais especial. Da alta cozinha ao restaurante com pé na areia, sugerimos 12 restaurantes perfeitos para o pedido de casamento. Independentemente da escolha – com vista, pouca luz ou ambiente de festa –, o que garantimos é que vai comer bem. Afinal, o que interessa ter um sítio bonito se depois o prato não acompanhar? Em qualquer um destes restaurantes, comunique antecipadamente os planos, logo no momento da reserva, para que tudo possa correr ainda melhor. Ficamos a torcer para que a resposta seja sim.

Ler mais
Recomendado
    Últimas notícias
      Publicidade
      Voltar ao topo

      Sobre nós

      Contacte-nos

      Time Out Worldwide

        Mapa do site
        © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.