Motéis em Lisboa: baratos e sempre prontos para uma rapidinha

À saída de Lisboa, mesmo à beira do Eixo Norte-Sul, fica o Motel Avenue, espaço de uma cadeia que também está presente em Madrid. Por cá, pode escolher entre um quarto mais modesto (com ou sem varanda), uma suite duplex com jacuzzi, um quarto de temática oriental ou uma super suite com jacuzzi e piscina. Foi tudo pensado para estimular a imaginação, incluindo as decorações temáticas para o dia de São Valentim – um extra para animar (ainda mais) as festividades, por 50€. Os períodos de estadia são de quatro, 12 e 24 horas, com preços que vão dos 70€ aos 590€.
O que não falta por aí são hotéis românticos para uma escapadinha a dois, mas na hora de cumprir fantasias, os motéis são uma espécie de recreio onde os adultos podem dar largas à imaginação. Camas redondas, quartos com piscina interior, garagens privadas, brinquedos sugestivos, luzes psicadélicas e tarifas à hora. Por cá, não faltam sítios para partir numa aventura romântica. Eis os melhores motéis em Lisboa e arredores para uma rapidinha ou para passar longas horas. Em alguns consegue até entrar pela porta das traseiras, sem que ninguém o veja – e não, isto não é um trocadilho.
