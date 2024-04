A hora mudou? Temos ideias para aproveitar os 60 minutos extra de sol

Este artigo não é recomendável para pessoas com vertigens. E também não é recomendável para quem não gosta de ver o pôr-do-sol com um cocktail na mão. De bares de hotel com uma piscina épica ao parque de estacionamento mais trendy da cidade, a olhar para a ponte, a ver navios ou a olhar para o castelo, há remédio para todas as vontades. Descanse os olhos do computador, do telemóvel, dos seus colegas de trabalho e de tudo o mais que quiser e lave as vistas nos bares com melhor enquadramento sob a cidade.