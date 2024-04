Como ter uma horta em casa: o bê-á-bá da agricultura urbana

Prepare-se para arregaçar as mangas e pôr as mãos na terra. Já não é preciso sair da cidade para ter a sua própria horta: a agricultura urbana está ao alcance de todos. Basta aprender o bê-á-bá da arte de cultivar plantas em casa. Desde o espaço perfeito para as suas primeiras sementes ou plântulas aos materiais e ferramentas necessários, os especialistas ensinam-lhe como ter uma horta em casa, com um orçamento simpático e sem um terreno à sua disposição. Com um pouco de imaginação e bricolage, verá como é possível poupar dinheiro nas compras do supermercado e ter ao mesmo tempo um estilo de vida mais amigo do ambiente. As dicas são da engenheira agrónoma e comunicadora de ciência Maria João Horta Parreira, uma apaixonada por horticultura e jardinagem, e de Tiago Lucena, que não só tem formação em agricultura biológica e design de permacultura, como é co-fundador do projecto sustentável A Senhora do Monte, um livro, blogue e canal de Youtube onde também pode aprender mais sobre hortas e jardins.

