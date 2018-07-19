[category]
[title]
Praia da Cresmina. É este o nome oficial da Praia Pequena do Guincho, colada à Fortaleza. Embora tenha um areal mais curto do que a sua vizinha mais famosa, é ideal para famílias e, por vezes, menos fustigada pelo vento. As dunas circundantes são protegidas e contam com um Núcleo de Interpretação, onde pode recolher um folheto explicativo sobre a fauna e a flora locais e seguir pelos passadiços de madeira que levam até ao Guincho. Antes ou depois do passeio, a paragem faz-se na esplanada do restaurante local, com uma vistaça para o mar e para a Serra de Sintra. Ali, o plano passa por pedir uma salada, um crepe ou uma tosta em pão escandinavo, tudo regado com um sumo natural.
COMO CHEGAR
É como se fosse para a praia do Guincho, mas não vá além do luxuoso restaurante de peixe e marisco Porto de Santa Maria. É aí que deve estacionar.
[category]
[title]
Discover Time Out original video