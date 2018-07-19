Subscrever
Procurar
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Duna da Cresmina
Fotografia: Ana Luzia

Praia da Cresmina

  • Atracções | Praias
  • Cascais
Publicidade

A Time Out diz

Praia da Cresmina. É este o nome oficial da Praia Pequena do Guincho, colada à Fortaleza. Embora tenha um areal mais curto do que a sua vizinha mais famosa, é ideal para famílias e, por vezes, menos fustigada pelo vento. As dunas circundantes são protegidas e contam com um Núcleo de Interpretação, onde pode recolher um folheto explicativo sobre a fauna e a flora locais e seguir pelos passadiços de madeira que levam até ao Guincho. Antes ou depois do passeio, a paragem faz-se na esplanada do restaurante local, com uma vistaça para o mar e para a Serra de Sintra. Ali, o plano passa por pedir uma salada, um crepe ou uma tosta em pão escandinavo, tudo regado com um sumo natural.

COMO CHEGAR
É como se fosse para a praia do Guincho, mas não vá além do luxuoso restaurante de peixe e marisco Porto de Santa Maria. É aí que deve estacionar.

Detalhes

Endereço
Praia da Cresmina
Cascais
2750-642
Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.