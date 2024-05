Já conhece as praias com Bandeira Azul deste ano? Das 398, seis são estreias

O Norte mantém a liderança no número total de praias aprovadas pelo júri internacional, mas as novas praias com Bandeira Azul ficam no Centro e Sul.

Amor e uma cabana são bonitos e bons, mas quem procura destinos de praia (de mar ou fluvial) para passar as férias tem direito a guiar-se por critérios racionais, como a segurança, as preocupações ambientais, a acessibilidade e a qualidade balnear. São estes os aspectos avaliados todos os anos no âmbito do Programa Bandeira Azul, que em 2024 destaca 398 praias (mais quatro do que no ano passado) pelas suas qualidades acima da média.

Da selecção, há seis novas praias e cinco reentradas. As novidades são a Amora Sul (Viana do Castelo), Lagoa da Ervideira (Leiria), Peralta (Lourinhã), Sesmo (Castelo Branco), Guincho Norte (Cascais) e Praia do Lago (Moura). Mas registam-se também sete saídas. São elas a praia da Aldeia Viçosa, na região Centro, Rainha, Conceição, Mirante e Alvares, no Tejo, e Zambujeira do Mar e Vasco da Gama, no Alentejo.

Torres Vedras com 11 "praias azuis"

Nas proximidades de Lisboa, destacam-se as zonas de Peniche, com sete praias, e Lourinhã, com cinco, mas também Torres Vedras, com 11, Mafra com seis, bem como Cascais e Almada com 10, respectivamente. Para quem tem particular inclinação para a água doce, Coruche pode justificar o passeio, já que a Praia Fluvial do Sorraia é uma das novas entradas.

Quanto ao Algarve, tal como noutros anos, certamente poderia ter sido o campeão das bandeiras azuis, não fosse o seu ponto fraco a água doce. Se o Norte se destacou com a distinção de 89 praias, contando com dez fluviais, o Algarve tem 86 bandeiras azuis, mas todas junto ao mar.

Pode consultar aqui a lista completa de praias com Bandeira Azul no país.

+ O Village Underground faz dez anos e a festa dura dia e noite