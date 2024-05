O Village Underground faz dez anos e a festa dura dia e noite

A música vai ser o ingrediente principal do 10.º aniversário do Village Underground, em Alcântara. No próximo sábado, dia 4 de Maio, as portas abrem às 15.00 para mais de 12 horas de festa. O recinto terá dois palcos, por onde vão passar mais de 30 artistas.

O programa agrega a "mescla de ritmos musicais que fazem parte da identidade da casa", como se lê em comunicado. Estão, por isso, convocados o trance, o house, o dub, o tecno, o hip hop e o trap, sonoridades que fizeram deste espaço uma paragem no circuito de clubbing da cidade de Lisboa. Além da música, o programa de aniversário vai incluir um mercado, arte, teatro, workshops, comes e bebes e ainda actividades para os mais pequenos. A entrada é gratuita.

"Há 10 anos, surgia uma aldeia cultural criativa, com o intuito de proporcionar condições para que os artistas tivessem um espaço para criar e mostrar o seu trabalho, para que as empresas conhecessem novas perspectivas e para que as pessoas pudessem ter um espaço alternativo de lazer na cidade", lê-se ainda. O projecto criado por Mariana Duarte Silva agrega, até hoje, lojas, oficinas e escritórios, além de uma programação cultural diversificada.

A propósito do 10.º aniversário, o Village Underground está também a estrear uma nova identidade visual, concebida pela agência de design Poets & Painters.

Avenida da Índia, 52 (Alcântara). Sáb 15.00-06.00. Entrada livre

+ Klarna Festival dá música à chamada rua cor-de-rosa entre 9 e 11 de Maio