As cantoras Cíntia, Jüra e Blaya vão dar concertos gratuitos numa das principais artérias do Cais do Sodré, a partir das três da tarde de quinta-feira a sábado da próxima semana.

Há mais de uma década que, quando o sol se põe, a Rua Nova do Carvalho, mais conhecida como a rua cor-de-rosa, se torna um dos pontos mais movimentados do Cais do Sodré. Mas entre a próxima quinta-feira, 9 de Maio, e sábado, 11, o novo Klarna Festival quer chamar o público para a rua mais cedo.

Ao longo destes três dias, entre as 15.00 e as 18.00, sucedem-se os concertos e outras actividades na artéria colorida do Cais do Sodré. A compositora e intérprete portuguesa de r&b e hip-hop Cíntia é a primeira a subir ao palco, na quinta-feira, 9. Segue-se, na sexta-feira, 10, a cantora pop Jüra, que está prestes a lançar o álbum sortaminha. Por fim, no sábado, 11, a artista luso-brasileira Blaya, que conhecemos a cantar com os Buraka Som Sistema, dá um concerto e uma aula de dança.

Vai ainda ser possível escutar a selecção musical de DJ Jotta e participar noutras actividades. A entrada é livre.

