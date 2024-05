Em Setembro, o Congresso dos Cozinheiros discute a liberdade

No ano em que se comemoram os 50 anos da Revolução dos Cravos, o Congresso dos Cozinheiros chega à 20.ª edição – e os números redondos são o pretexto perfeito para o tema do maior encontro para profissionais de cozinha do país ser em 2024 "Comida e Liberdade". O evento, aberto ao público, está marcado para os dias 29 e 30 de Setembro, no Nirvana Studios, em Oeiras, e já tem mais de 20 confirmações de "grandes nomes da gastronomia nacional e internacional", lê-se em comunicado.

Entre elas estão Christian F. Puglisi, de Copenhaga (reconhecido pelo trabalho que fez no Relae, distinguido pelo guia Michelin); Vicky Sevilla, de Valência (abriu o seu primeiro restaurante aos 25 anos e ganhou uma estrela Michelin em 2022, tornado-se a mulher mais jovem em Espanha a conseguir a proeza); e Douglas McMaster, de Londres (proprietário do Silo, um restaurante zero desperdício, e apontado pelo “The World's 50 Best Restaurants” como um dos jovens que está a moldar o futuro da gastronomia). Já os participantes portugueses incluem Lara Espírito Santo, do SEM, em Lisboa; Rafaela Louzada, do Gruta, no Porto; David Jesus, do Mapa, no L'AND Vineyards, em Montemor-o-Novo; ou Vladimir Veiga, do Lab by Sergi Arola, na Penha Longa, em Sintra (uma estrela Michelin).

Novidades no menu

Além de "desafiar os convidados a partilhar as suas visões sobre cozinha, trabalho e vida, e a falar sobre o impacto que a democracia teve (e tem) na gastronomia", a 20ª edição do congresso promete as já habituais demonstrações técnicas e apresentação de produtos. Mas há duas novidades empolgantes para o público: masterclasses e jantares pop-up com alguns dos convidados, que se vão juntar a chefs de restaurantes em Lisboa, adianta Paulo Amado, fundador do evento. Um deles acontece no Plano, outro no SEM e o terceiro será um jantar temático de Cabo Verde – que é o país convidado deste ano – em local a confirmar.

A final da prova "O Melhor Pastel de Nata", criada em 2009 pelo gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes e presidente de júri, está marcada para o segundo dia do congresso, com a presença dos 12 estabelecimentos finalistas (na edição passada, a Confeitaria Glória, na Amadora, foi a grande vencedora).

Os bilhetes para o Congresso dos Cozinheiros já estão à venda online e variam entre 45€ (um dia) e 65€ (dois dias), incluindo todas as degustações servidas durante o evento.

