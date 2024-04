Rufem os tambores: já são conhecidos os seis finalistas do concurso Chefe do Ano

Depois do anúncio dos candidatos e das três etapas regionais que se realizaram a 10, 17 e 23 de Abril, nas Escolas de Hotelaria e Turismo do Porto, Estoril e Portimão, respectivamente, chegou a hora de saber quem são os finalistas do concurso Chefe do Ano que acontece no próximo dia 22 de Maio no Centro Multiusos de Lamego. São eles (pausa dramática antes do anúncio): Diogo Novais Pereira, do restaurante Porinhos, em Fafe; Francisca Dias, da Casa do Gadanha, em Estremoz; João Costa, do Euskalduna Studio, no Porto; Jorge Bolito, do The Yeatman, em Vila Nova de Gaia; Mário Santos, do Rossio Gastrobar - Altis Avenida, em Lisboa; e Pedro Dias, do Culto ao Bacalhau, no Porto. Os seis magníficos vão disputar a final nacional do Chefe do Ano, na 35ª edição do mais antigo concurso nacional de cozinha para profissionais em Portugal. Uma final que se espera intensa, diz António Bóia, chef do JNcQUOI Lisboa e presidente do júri.

“São os detalhes que vão decidir quem será o vencedor. Vi uma evolução este ano relativamente a edições passadas do concurso, com os concorrentes a mostrarem, cada vez mais, uma elevada preocupação no acondicionamento dos produtos, bem como nas técnicas que apresentam nos pratos e no sabor final”, explicou em nota de imprensa enviada às redacções.

A organização está a cargo da INTER Magazine e das Edições do Gosto e, além da final, paralelamente irá decorrer a iniciativa Pensar Cozinha, um fórum que se debruçará sobre diferentes temáticas relacionadas com o mundo da gastronomia e que contará com conversas e demonstrações de cozinha com chefes convidados. A entrada é livre, mas é necessário reservar bilhete.

