A Time Out diz

Uma explicação: a Praia de Paço de Arcos compreende duas praias, a Velha, de areal bastante reduzido e hoje quase destinada ao uso dos pescadores; e a Nova, de areal grande, com o Passeio Marítimo de Oeiras nas costas, e rochas onde muitos aproveitam para estender a toalha em dias de enchente. Uma ou outra são garantia de um dia bem passado ao sol. Mas vale a pena saber que a Nova dispõe de apoio de praia e espaço de restauração, além de assistência a banhistas, assegurada por nadadores-salvadores e diversos equipamentos.

COMO CHEGAR

Fica entre a Direcção de Faróis da Marinha e a Escola Superior Náutica Infante D. Henrique. A partir do centro de Lisboa ou de Cascais, o acesso é directo através da linha de comboio (estação de Paço de Arcos) ou de carro pela Estrada Marginal.

VER AS VISTAS

Já que aqui está, aproveite para, do lado da praia Velha, ir ver o Geiser Marítimo de Paço de Arcos. A sua altura é gerida informaticamente e varia conforme a intensidade do vento, chegando a atingir 60 metros de altura.