Upon Lisbon Prime Residences

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Com vistas para o Estádio da Luz e o recorte urbano, o Upon Lisbon dispõe de apartamentos e estúdios com casas de banho privativas. Há ainda uma cozinha totalmente equipada e, em alternativa, pode desfrutar do restaurante ou do bar. O destaque é, contudo, a piscina infinita no último piso. No Inverno é aquecida e coberta, no Verão é aberta, claro, para que possa aproveitar cada raio de sol. O acesso, sujeito à lotação, custa 30€ por pessoa de Outubro a Março e 40€ de Abril a Setembro. O melhor é fazer reserva (frontoffice@uponlisbon.com). Mas, atenção, deixamos a dica: se reservar o programa Pool & Brunch, disponível todos os domingos das 11.30 às 17.00, fica a 28€ por pessoa de Setembro a Junho e 38€ de Julho a Agosto. O menu inclui uma tábua, que pode ser vegana, e duas bebidas, uma quente e uma fria.
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