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Lisboa

  1. Corinthia Hotel Lisbon (Fotografia: Matilde Cunha Vaz)
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Corinthia Hotel Lisbon

Fica a um quarteirão de distância do Museu Gulbenkian, o primeiro grande centro da arte contemporânea na capital e a dois passos das Avenidas Novas.
  • Hotéis
  • Campolide
  • preço 3 de 4
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Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

A postura discreta deste hotel de cinco estrelas – tanto quanto se pode esperar de uma torre com 24 pisos – esconde um interior imponente, com um lobby de mármore que funciona como galeria para artistas nacionais e estrangeiros. A localização em Sete Rios, afastada do reboliço turístico, atrai sobretudo quem procura o espírito cosmopolita da cidade longe das multidões, incluindo figuras de Estado como Hillary Clinton, que já constou da lista de hóspedes. Os 518 quartos são sóbrios e funcionais, desenhados tanto para viagens de negócios como de lazer. Fora dos quartos, os argumentos dividem-se entre o Longevity Spa – um dos maiores centros de bem-estar e hidroterapia da cidade, com ginásio panorâmico – e a dupla oferta gastronómica: a cozinha tradicional d'O Típico e o menu internacional do Sete Colinas. Ao final do dia, o ponto de encontro é o bar Soul Garden ou o Terrace Lounge, que à sexta-feira tem música ao vivo com vista para o Aqueduto das Águas Livres.

Detalhes

Endereço
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 105
Lisboa
1099-031
Preço
€€€
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