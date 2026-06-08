Corinthia Hotel Lisbon

A Time Out diz

A postura discreta deste hotel de cinco estrelas – tanto quanto se pode esperar de uma torre com 24 pisos – esconde um interior imponente, com um lobby de mármore que funciona como galeria para artistas nacionais e estrangeiros. A localização em Sete Rios, afastada do reboliço turístico, atrai sobretudo quem procura o espírito cosmopolita da cidade longe das multidões, incluindo figuras de Estado como Hillary Clinton, que já constou da lista de hóspedes. Os 518 quartos são sóbrios e funcionais, desenhados tanto para viagens de negócios como de lazer. Fora dos quartos, os argumentos dividem-se entre o Longevity Spa – um dos maiores centros de bem-estar e hidroterapia da cidade, com ginásio panorâmico – e a dupla oferta gastronómica: a cozinha tradicional d'O Típico e o menu internacional do Sete Colinas. Ao final do dia, o ponto de encontro é o bar Soul Garden ou o Terrace Lounge, que à sexta-feira tem música ao vivo com vista para o Aqueduto das Águas Livres.