Arcade Fire, Dua Lipa e Pearl Jam são os principais nomes da 16.ª edição do NOS Alive, que está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés a 11, 12 e 13 de Julho. Na segunda linha estão os Smashing Pumpkins, Tyla e os Sum 41, mas vale a pena olhar para além das “gordas” do cartaz, desde logo porque a celebração dos 30 anos do clássico Last Splash, de The Breeders, também passa por aqui. Alinhavámos um guia para que não chegue atrasado a nada, seja grande, pequeno ou assim-assim. Abaixo encontra todos do mesmo tamanho.

Os horários dos concertos

11 de Julho

Palco NOS

18.30 Nothing But Thieves

20.00 Benjamin Clementine

21.50 The Smashing Pumpkins

00.00 Arcade Fire

Palco Heineken

17.00 Mazela

17.50 Unknown Mortal Orchestra

19.15 Kenya Grace

20.40 Black Pumas

22.50 Parcels

01.30 Jessie Ware

03.00 Moullinex ▲ GPU Panic

WTF Clubbing

17.00 Conhecido João

18.00 Silly

19.20 Conjunto Corona

20.50 Bateu Matou

22.10 Zengxrl

23.20 Awen b2b Djeff b2b Xinobi

01.30 Âme b2b Trikk

03.00 Fresko bsb Vallechi

Coreto

17.30 Inês Apenas

18.50 Tipo

20.00 João Não & Lil Noon

21.50 Ricardo Crávidá

00.00 Quant

Fado Café

17.15 Francisco Moreira

18.35 Francisco Moreira

20.05 Maria Emília

21.30 Maria Emília

23.30 O Samba É 1 Só

Palco Comédia

17.00 Mariana Rosária

17.15 Eduardo Marques

17.30 Pedro Sousa

18.00 Rui Xará

19.30 Carlos Vidal

21.10 Beatriz Gosta

23.20 Gilmário Vemba

Pórtico

15.00 P'laguita

16.15 P'laguita

17.30 Trio Cadmira + 1

18.45 Trio Cadmira + 1

20.00 DJ Ivo

12 de Julho

Palco NOS

18.30 T-Rex

20.00 Ashnikko

22.00 Tyla

23.45 Dua Lipa

Palco Heineken

17.00 The Heavy

18.10 Larkin Poe

19.30 Nathaniel Ratcliff & The Night Sweats

21.10 Aurora

22.40 Michael Kiwanuka

01.15 Gloria Groove

02.50 Floating Points

WTF Clubbing

17.00 Extrazen

18.00 Diana Lima

19.30 Sea Girls

21.00 Jüra

22.45 Tourist

01.30 Genesis Owusu

03.00 Dardust

Coreto

17.50 Malva

19.00 Brisa

20.40 L-Ali

22.10 Maudito

23.50 Bruma

Fado Café

17.15 Valéria Carvalho

18.35 Valéria Carvalho

20.05 Matilde Cid

21.30 Matilde Cid

00.00 O Samba É 1 Só

Palco Comédia

18.30 Joana Oliveira

18.50 Vasco Pereira Coutinho

19.10 João Pinto

19.30 John Mendes

19.50 Joel Ricardo Santos

21.10 Jel

22.50 Eduardo Madeira

Pórtico

15.00 Patrícias S.A.

16.15 Patrícias S.A.

17.30 Road 31

18.45 Road 31

20.00 A-Gold

13 de Julho

Palco NOS

18.30 Blasted Mechanism

19.50 The Breeders

21.20 Sum 41

23.10 Pearl Jam

Palco Heineken

17.00 Objeto Quase

17.50 King John

19.05 Black Honey

20.35 Alec Benjamin

22.00 Khruangbin

01.10 The Cat Empire

03.00 (a anunciar)

WTF Clubbing

17.00 Ella Knight

18.10 Words Of Intent

19.20 Matisa

20.35 Alan Dixon

21.50 Shouse

01.10 Vitalic

02.45 Emerald

Coreto

17.30 Catarina Branco

18.40 Capital da Bulgária

20.05 Marquise

21.35 Isa Leen

23.10 Groove Armanda

Fado Café

17.15 Nani Medeiros

18.35 Nani Medeiros

20.05 Miguel Moura

21.30 Miguel Moura

00.00 O Samba É 1 Só

Palco Comédia

18.30 Tiago Pereira

18.50 Joana Miranda

19.10 Joana Gama

19.30 Duarte Pita Negrão

19.50 Almanaque Sincero

20.50 Manuel João Vieira

22.30 Fernando Rocha

Pórtico

15.00 Nassurra

16.15 Nassurra

17.30 XPTO

18.45 XPTO

20.00 Bunny O'Williams

A que horas abrem as portas do recinto?

Se precisa mesmo de saber, às 15.00. Mas, se chegar no pico do calor, não se esqueça: hidrate-se. Tem vários pontos de água no recinto. E fecha às 04.00.

Quanto custam os bilhetes? Ainda há?

O terceiro e último dia do festival, 13 de Julho, há muito que está esgotado. A culpa mais do que provável é dos Pearl Jam e da multidão que acorre aos seus concertos de cada vez que a banda toca em Portugal. Por arrasto, também já não há passes que envolvam este dia, seja o passe geral, de três dias, seja o de dois. Sobram os bilhetes diários para 11 e 12 de Julho (79€) e passes que dão acesso a estes mesmos dois dias (158€).

O que posso levar para o recinto? Há objectos proibidos?

Claro. A lista é longa: armas de fogo/brancas, objectos perigosos (canivetes, qualquer tipo de arma, correntes, cintos, pulseiras pontiagudos), material explosivo e material pirotécnico, garrafas reutilizáveis de metal ou alumínio, latas, copos de vidro, bebidas, seringas, drogas, selfie sticks, masters rígidas, mensagens xenófobas ou de apelo à violência, lancheiras, caixas e recipientes, cadeiras de qualquer tipo e formato, correntes metálicas, lanternas, lasers e flashlights, capacetes, altifalantes, instrumentos musicais, gravadores de som, caixas com comida, máquinas fotográficas e de filmar profissionais ou com objectivas/lentes amovíveis, animais, objectos de vidro (garrafas, perfumes), chapéu-de-chuva, malas de viagem, qualquer objecto que possa ser arremessado. A enumeração é da promotora, a Everything Is New.

Mais importante é o que deve levar: protector solar já posto, chapéu e um agasalho – por muito quente que esteja durante o dia, à noite aquela brisazinha marota não falha.

Como chegar ao Passeio Marítimo de Algés

É possível levar o carro, mas essa opção é para os bravos (mas muito pacientes) de espírito. O estacionamento jamais chegaria para todos. Desaconselha-se. O melhor é ir de transportes públicos. Não faltam. Desde logo o comboio, com a Linha de Cascais a parar à porta do recinto, em Algés. Quem tiver na sua posse o ingresso para o festival pode comprar bilhetes na CP com desconto (não só para chegar de Lisboa, mas também para viagens longas, a partir do Porto e de Coimbra). Existe um bilhete integrado NOS Alive+CP (saber mais aqui).

Os autocarros da Carris fazem a ligação a outros pontos da cidade: 723 (Desterro–Algés), 729 (Bairro Padre Cruz–Algés), 750 (Estação do Oriente–Algés), 751 (Estrada de Campolide–Linda-a-Velha), 776 (Algés–Cruz Quebrada), 15E (Praça Figueira–Algés). Acrescem os serviços normais da Carris Metropolitano.

Como ir embora: há transportes no fim dos concertos?

Sim. Na Linha de Cascais, o comboio faz a ligação Algés-Cais do Sodré, nas madrugadas dos dias 12, 13 e 14 de Julho, às seguintes horas: 02.15, 02.30, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00 e 04.30. Ou seja, de 15 em 15 minutos. No sentido oposto, de Algés para Cascais, sai às 2.15, 02.30, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00 e 04.30. Ou seja, de meia em meia-hora.

Optando pelos autocarros, o serviço especial da Carris tem várias opções a sair do parque da Docapesca, entre a 01.15 e as 05.00: o J vai em direcção à Estação de Santa Apolónia, com paragens em Belém, Alcântara, Santos e Cais do Sodré; o K vai para o Marquês de Pombal, parando nas Amoreiras; o L chega até à Estação do Oriente e pára na Estação de Benfica e no Campo Grande. Em todos eles é possível usar qualquer dos títulos de transporte válidos na rede Carris, havendo a possibilidade de comprar o bilhete no local, com dinheiro ou multibanco.

Tem mais perguntas? No site do festival encontra mais respostas.

