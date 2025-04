Com uma carreira marcada por intensas actuações ao vivo, os Future Islands são uma das bandas mais aguardadas no NOS Alive. Conhecidos pela combinação de synth-pop melódico e letras emotivas, o grupo liderado pelo carismático Samuel T. Herring leva ao festival as faixas do seu mais recente álbum, People Who Aren't There Anymore (2024), além dos êxitos que os tornaram uma referência no género, como "Seasons (Waiting On You)". A sua energia contagiante e a voz inconfundível do vocalista prometem elevar o ambiente do festival.

Palco Heineken. 13 Jul (Sáb)