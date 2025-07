Dos clássicos às novas malhas, assim vai ser o concerto de Muse no NOS Alive

O que para uns foi uma péssima notícia, para outros foi recebido como uma prenda de última hora. Depois do cancelamento da digressão europeia dos Kings of Leon, devido a uma lesão grave do vocalista Caleb Followil, que seriam os cabeças-de-cartaz dessa noite no NOS Alive 2025, foram os Muse os escolhidos para substituir o grupo de “Sex on Fire” no Passeio Marítimo de Algés.

A banda britânica regressa assim Portugal para actuar a 12 de Julho, no último dia do festival. O concerto, que começa às 21.15 no Palco NOS, marca o regresso dos responsáveis por temas como “Knights of Cydonia” ou “Plug in Baby”. A última visita foi em 2022, no Rock in Rio Lisboa, quando substituíram os Foo Fighters, que cancelaram a actuação devido à morte do baterista Taylor Hawkins.

Quem são os Muse?

Formados em 1994, os Muse são compostos por Matthew Bellamy (voz, guitarra, piano), Christopher Wolstenholme (baixo) e Dominic Howard (bateria). O trio britânico tornou-se um dos nomes maiores do rock progressivo e alternativo do século XXI, conhecido pelas actuações ao vivo intensas, pela sonoridade épica que mistura electrónica com guitarras pesadas e pelos espectáculos com produção visual impressionantes.

O que podemos ouvir neste concerto?

O alinhamento tem percorrido toda a discografia da banda, com passagem por temas incontornáveis como “Hysteria”, “Time Is Running Out”, “Plug In Baby”, “Uprising”, “Knights of Cydonia” ou “Supermassive Black Hole”. Também se espera o regresso de clássicos como “New Born” ou “Citizen Erased”, e ainda canções do mais recente álbum, Will of The People (2022), como “Won’t Stand Down” ou “We Are Fucking Fucked”. Além disso, a banda tem prestado tributo às suas influências, a tocar trechos de outras bandas.

Vamos ouvir músicas novas?

Sim. A banda estreou há poucas semanas um novo single intitulado “Unravelling”, a primeira canção nova em quatro anos. Foi produzida por Dan Lancaster, que também integra a banda ao vivo como teclista e guitarrista adicional. O tema, ainda sem data oficial de lançamento em disco, mistura elementos de rock progressivo, electrónica e riffs explosivos. É quase certo que “Unravelling” será apresentada ao público português neste concerto. Esta é a faixa escolhida para abrir os concertos da presente tour.

Como têm sido os últimos concertos?

A digressão europeia arrancou com um concerto surpresa na Finlândia, onde os Muse estrearam “Unravelling” e apresentaram um alinhamento que cobre toda a carreira, dos primeiros discos até aos mais recentes. O grupo tem ainda incluído versões alternativas de temas como “Kill or Be Killed” (com final inspirado nos Slipknot), e fusões com excertos de outras bandas, como Rage Against the Machine ou Nirvana. Em palco, mantêm a energia e teatralidade que os celebrizou.

Quantas vezes é que os Muse actuaram em Portugal?

Muitas vezes. Presença habitual em Portugal desde 2000 – ou seja, desde a digressão do disco de estreia, Showbiz (1999), altura em que tocaram na Ilha do Ermal, seguindo-se dois concertos no mesmo ano, 2002, na Aula Magna e no Sudoeste, já com Origin of Symmetry (2001) –, os Muse e o seu rock progressivo e reivindicativo já se apresentaram ao vivo uma dúzia de vezes no nosso país. A última aconteceu em 2022, no Rock in Rio Lisboa, quando Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme e Dominic Howard foram chamados, tal como agora, a substituir os cabeças-de-cartaz do festival. Contando com a data que vão fazer nesta edição do festival, será a 17.ª vez que actuam em Portugal.

A que horas é o concerto?

O concerto dos Muse está marcado para as 21.15, no Palco NOS.

Quem vai actuar no mesmo dia?

No dia 12 de Julho, além do trio britânico, vão subir ao palco principal os Nine Inch Nails (00.15), Jet (19.30) e CMAT (18.00). No Palco Heineken, destacam-se os concertos de Foster The People (22.50), Future Islands (01.15), Amyl and the Sniffers (20.25), Bright Eyes (19.00), Dead Poet Society (17.50) e Líquen (17.00). Franc Moody encerram o palco às 02.50. Veja a nossa selecção de concertos a não perder no festival aqui.

Ainda há bilhetes?

Sim, até ao momento, os únicos bilhetes que esgotaram foram os do primeiro dia. Se pretende ir apenas a este dia pode adquirir a sua entrada por 84€.

A setlist dos Muse esperada no NOS Alive

Unravelling

Stockholm Syndrome

Psycho

Kill or Be Killed

Won’t Stand Down

Interlude

Hysteria

We Are Fucking Fucked

Kill or Be Killed

New Born

Citizen Erased

Hanging in Victory Square

Time Is Running Out

Will of the People

Supermassive Black Hole

Plug In Baby

Encore:

The 2nd Law: Isolated System

Uprising

Knights of Cydonia

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10-12 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€