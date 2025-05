Muse são confirmação de última hora no NOS Alive

Três anos depois de terem substituído um cabeça-de-cartaz no Rock in Rio Lisboa, a banda de ‘Origin of Symmetry’ repete o número, desta feita em Algés e para cobrir a ausência de Kings of Leon.

Os Muse vão tocar no NOS Alive a 12 de Julho. A banda britânica vai substituir os Kings of Leon, depois de os norte-americanos terem cancelado o espectáculo devido a uma "lesão grave" sofrida pelo vocalista Followill (segundo o próprio, partiu um pé a brincar com os filhos). Mas o espaço deixado em aberto no cartaz durou apenas um dia e a promotora Everything Is New revelou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, o novo nome forte do festival, que acontece de 10 a 12 de Julho no Passeio Marítimo de Algés.

Presença habitual em Portugal desde 2000 – ou seja, desde a digressão do disco de estreia, Showbiz (1999), altura em que tocaram na Ilha do Ermal, seguindo-se dois concertos no mesmo ano, 2002, na Aula Magna e no festival Sudoeste, já com Origin of Symmetry (2001) –, os Muse e o seu rock progressivo e reivindicativo já se apresentaram ao vivo uma dúzia de vezes no nosso país. A última aconteceu em 2022, no Rock in Rio Lisboa, quando Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme e Dominic Howard foram chamados, tal como agora, a substituir os cabeças-de-cartaz do festival – nesse caso, os Foo Fighters, após a morte do baterista Taylor Hawkins.

No dia 12 de Julho, além dos Muse, tocam no NOS Alive os Nine Inch nails, Amyl and The Sniffers, Bright Eyes ou Future Islands.

