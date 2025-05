Kings of Leon cancelam concerto no NOS Alive devido a “lesão grave” do vocalista

A banda de ‘Sex on Fire’ iria actuar a 12 de Julho, no mesmo dia que os Nine Inch Nails vão subir ao palco do Passeio Marítimo de Algés.

O concerto dos Kings of Leon no NOS Alive 2025, previsto para o dia 12 de Julho no Passeio Marítimo de Algés, foi cancelado devido a uma lesão grave do vocalista Caleb Followill. A informação foi avançada esta quarta-feira, 28 de Maio, pela organização do festival.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, a Everything Is New refere que, "por motivos alheios à organização do NOS Alive e no seguimento de uma lesão grave de Caleb Followill, o concerto dos Kings of Leon no NOS Alive'25 [...] não irá acontecer".

A promotora acrescenta que está "a trabalhar para garantir uma nova confirmação", prometendo novidades "muito em breve". As informações relativas aos bilhetes serão igualmente anunciadas em breve no site oficial do festival e nos seus canais de comunicação.

A banda norte-americana, formada pelos irmãos Caleb, Nathan e Jared Followill, juntamente com o primo Matthew Followill, regressaria a Portugal após 12 anos de ausência, tendo sido anunciada como cabeça de cartaz no encerramento do festival. O cancelamento representa uma baixa significativa no alinhamento do NOS Alive'25, que decorre de 10 a 12 de Julho.

Até ao momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre a natureza da lesão de Caleb Followill. A organização do festival compromete-se a manter o público informado sobre eventuais substituições e procedimentos relacionados com os bilhetes.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10-12 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€

