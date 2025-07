Olivia Rodrigo no NOS Alive: a consagração da menina que começou na Disney

A voz de ‘vampire’ e ‘traitor’ vai ser um dos maiores destaques do festival que acontece no Passeio Marítimo de Algés. Sobe ao palco a 10 de Junho.

Olivia Rodrigo é uma estrela. Pode parecer que sempre foi assim, uma vez que a vemos envolta em sucesso desde tão nova – tinha apenas 18 anos quando lançou o seu single de estreia, "drivers license", em 2021 –, mas nem sempre Olivia se sentiu como uma das maiores estrelas da sua geração. Mesmo com um contrato assinado com a Geffen Records, uma das maiores editoras do mundo, não deixava de se sentir como uma miúda com o coração destroçado.

Poucos meses depois de entrar nas fileiras desta gigante discográfica, inspirada por um episódio em que passou a conduzir pela casa do seu ex-namorado, a cantora escreveu “drivers license”, uma balada ao piano sobre um desgosto amoroso repleta de angústia adolescente que catapultou Olivia para o estrelato, apoiada pela partilha incessante de adolescentes que se reviam nas letras da cantora em redes sociais como o TikTok.

É graças a esta sinceridade – acompanhada por uma palete de influências que vão desde o rock alternativo, com referências ao grunge a White Stripes e a cantautoras como Alanis Morissette ou Fiona Apple, ao pop-punk de Green Day ou Paramore, ao folk de Joni Mitchell ou Carole King, mas também referências mais contemporâneas como Billie Eilish – porque nos revemos tanto em Olivia e consideramos que esta se encontra num campeonato diferente da maioria das cantoras da sua geração.

Depois do sucesso que foram os dois concertos que fez em Portugal, a 22 e 23 de Junho do ano passado, a cantora californiana regressa a Lisboa, desta vez para actuar no palco principal do NOS Alive, a 10 de Julho.

Explicamos neste texto porque é que este vai ser um dos melhores concertos desta edição do festival.

Quem é Olivia Rodrigo?

A artista nasceu em Fevereiro de 2003, na Califórnia, com raízes filipinas, alemãs e irlandesas. A sua ascensão ao estrelato foi fulgurante: em Abril de 2021, ainda antes de lançar o seu disco de estreia, Sour, já era vista como uma das maiores promessas da pop mundial, impulsionada por “drivers license”, que partiu recordes atrás de recordes – atingiu 80 milhões de audições em apenas uma semana no Spotify. Um ano depois, os Grammys confirmaram o fenómeno: sete nomeações e três vitórias, incluindo Artista Revelação e Melhor Álbum de Pop Vocal.

Antes da música, veio a representação. Participou nas séries Bizaardvark e High School Musical: The Musical: The Series, onde começou a mostrar os seus dotes vocais e talento como guitarrista. Mas em vez de seguir o caminho habitual das estrelas Disney, rompeu com a tradição e assinou com a Geffen Records, editora associada a nomes como Nirvana, Joni Mitchell ou Neil Young.

Com influências tão díspares como Taylor Swift, Carole King, Green Day, Paramore e Nirvana, Olivia Rodrigo é o retrato da geração que cresceu com um mp3 no bolso e letras de desgosto juvenil na ponta da língua. E, apesar da idade, é uma compositora pop com uma autenticidade rara.

O que podemos ouvir neste concerto?

O espectáculo no NOS Alive está integrado na GUTS World Tour, que acompanha o segundo álbum da artista, GUTS, editado em Setembro de 2023. O disco, aclamado pela crítica, reforça o lado mais feroz, sarcástico e pop-punk de Olivia Rodrigo, sem nunca esquecer a sensibilidade e a melancolia. Entre baladas como a gigante "vampire" ou "logical", e explosões de energia como "all-american bitch" e "get him back!", há espaço para as lágrimas ou para dançar até à exaustão. O alinhamento cruza este trabalho com êxitos de Sour, como "good 4 u", "deja vu" ou "traitor".

Como têm sido os últimos concertos?

O concerto no festival Glastonbury, a 29 de Junho, foi um dos grandes momentos da digressão até agora. Perante milhares no icónico Pyramid Stage, Olivia surpreendeu ao convidar Robert Smith, dos The Cure, para cantar dois clássicos: “Friday I’m in Love” e “Just Like Heaven”. Foi um dos maiores momentos do evento, mas convém baixar as expectativas – é altamente improvável que Robert Smith apareça em Algés.

Em Portugal, Olivia actuou recentemente a 22 e 23 de Junho de 2024 na MEO Arena, também no âmbito da GUTS World Tour, com salas cheias. O espectáculo no NOS Alive promete seguir essa linha.

A que horas é o concerto?

O concerto de Olivia Rodrigo começa às 23.15 no Palco NOS, logo a seguir à actuação de Noah Kahan. É um dos cabeças-de-cartaz da edição deste ano do NOS Alive e uma das actuações mais esperadas do dia.

Quem é que também vai actuar nesse dia?

Além da voz de “deja vu”, a 10 de Julho, o Palco NOS recebe Mark Ambor (18.00), Benson Boone (19.30), Noah Kahan (21.00). No Palco Heineken, o destaque vai para os Glass Animals (22.15), seguidos por Parov Stelar e Nathy Peluso, numa noite que promete atravessar o pop, a electrónica e o groove latino. O resto do cartaz inclui Barry Can’t Swim, Artemas e Bad Nerves.

Ainda há bilhetes?

O primeiro dia do NOS Alive 2025 foi o único, até ao momento, a esgotar, segundo a organização do festival. No entanto, ainda é possível encontrar entradas através de plataformas de revenda segura, como a TicketSwap, ou participar em passatempos promovidos por marcas e rádios parceiras. A procura continua altíssima.

Existem mais razões para gostar de Olivia?

Sim. Segundo o guitarrista da cantora, citado numa publicação da conta do X da Pop Base, esta pagou sessões de terapia para toda a sua equipa de digressão, mesmo durante as pausas entre diferentes etapas da GUTS World Tour. É também sabido que, apesar de já ter atingido o topo das tabelas musicais, Olivia decidiu continuar os estudos universitários para aprofundar o seu conhecimento musical.

Devo estar atento a alguma trend das redes sociais?

Sim. Apesar de não ser tão complexo como a dança da "Apple" de Charli XCX, as fãs de Olivia estão a organizar-se para um momento durante “So American”. A ideia é simples: assim que começar a música, o público deve levantar um coração vermelho – pode ser em papel, cartolina, ou até feito com as mãos. O objectivo é criar um mar de corações visível do palco, como forma de mostrar o amor de Portugal por Olivia Rodrigo.

A setlist esperada no NOS Alive

obsessed

ballad of a homeschooled girl

vampire

drivers license

traitor

bad idea right?

love is embarrassing

pretty isn't pretty

happier

enough for you

so american

jealousy, jealousy

favorite crime

deja vu

Encore:

brutal

all-american bitch

good 4 u

get him back!

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10-12 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€