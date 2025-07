O NOS Alive não é só música: os comediantes que precisa de ver

Entre estrelas pop, um palco dedicado ao fado ou o Coreto, existe um sítio para ver algum do melhor humor nacional. Estas são as nossas escolhas para o Palco Comédia.

O NOS Alive há muito que deixou de ser apenas um festival de música. A comédia passou a ser um dos bastiões do evento e um motivo de orgulho para os seus organizadores. O Palco Comédia tornou-se uma montra de talentos, onde se cruzam humoristas emergentes com alguns dos nomes mais sólidos da comédia nacional (e, ocasionalmente, internacional). Esta é a nossa selecção dos nomes que deve espreitar este ano, entre concertos, cervejas e gargalhadas.

Carlos Contente

Começamos por Carlos Contente, vindo do Porto e uma das maiores promessas do humor feito no nosso país. O criador do podcast Zé Carioca tem dado que falar e não apenas por abrir os espectáculos de Carlos Coutinho Vilhena, no espectáculo Snob. Contente destaca-se pela rapidez de raciocínio, pela espontaneidade com que constrói piadas e pela forma como conduz histórias com humor afiado e um ritmo contagiante, como tem demonstrado semanalmente no seu podcast.

11 Jul (Sex) 18.40

Centro de Emprego

A estrear-se em palco está o duo responsável por Centro de Emprego, o podcast criado por João Lopes e Francisco “Kiko” Martins, no qual se esmiúçam (quase) todas as polémicas do mundo da internet portuguesa (só não os deixem falar sobre política). Apesar da curta experiência em palco, esta dupla já conquistou uma fiel base de fãs – e a sua primeira actuação ao vivo promete ser um dos momentos mais curiosos e divertidos do festival.

12 Jul (Sáb) 17.45

Luís Franco-Bastos

Há muito que Luís Franco-Bastos deixou de ser um simples imitador de vozes. O humorista consolidou-se como um dos humoristas mais completos da sua geração e autor de alguns dos melhores conteúdos de comédia em Portugal, como os saudosos Erro Crasso ou Hotel. O comediante, que actualmente participa no podcast de desporto Prata da Casa, tem vindo a apurar os seus textos e talentos, transformando-se num contador de histórias com um olhar sempre inesperado e hilariante sobre a actualidade.

11 Jul (Sex) 23.15

Cebola Mol

E quem disse que a música não podia ter piada? Cebola Mol, o duo formado por Phil Stardust (nome artístico de Filipe Homem Fonseca) e Eddie Stardust (nome artístico de Eduardo Madeira), está de volta aos palcos com o seu registo de comédia musical, irreverente e certeiro. O grupo lançado por Nuno Markl são um dos cabeças-de-cartaz do Palco Comédia e não há dúvidas de que vão animar o recinto com canções como “Maradona, El Rey Del Rock”.

12 Jul (Sáb) 22.45

Liliana Marques

Liliana Marques sobe ao Palco Comédia com a segurança de quem conhece bem o meio. Organiza o Com Calma Comedy Club, é a voz por trás dos podcasts Just Lilly e A Gente Podcast, e tem um estilo que combina crítica social, ironia e uma boa dose de sarcasmo. É um dos nomes a seguir com atenção no presente – e, muito provavelmente, no futuro do humor português.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Liliana Marques (@lily.justlily)

10 Jul (Qui) 17.30

Discórdia

A Discórdia é outro dos projectos a não perder. Esta agência e produtora humorística, ligada à Casa da Discórdia, tem agitado o circuito lisboeta com noites de stand-up que servem de laboratório cómico onde tudo pode acontecer. No Alive, Diogo Rodrigues, Lourenço Nunes e Rui Mirama (que será o anfitrião) representam esta nova vaga de humor experimental e de improviso.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BARRIR (@barrir.comedy)

12 Jul (Sáb) 17.00

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10-12 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€