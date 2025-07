Depois de calcular a média de quantos mortais o artista dá durante os espectáculos, fizemos o mais completo guia do concerto do que vai acontecer no Passeio Marítimo de Algés.

Começou a dar nas vistas no American Idol e assinou pela editora Night Street Records do vocalista dos Imagine Dragons, Dan Reynolds. Benson Boone preenche todas as credenciais para ser um dos maiores fenómenos recentes da música pop. O autor do êxito viral “Beautiful Things”, vai actuar no primeiro dia do NOS Alive, 10 de Julho, às 19.30.

Além das acrobacias que tem deliciado os seus fãs e dos êxitos do TikTok, conheça neste texto tudo o que precisa de saber do artista e do concerto que marca a estreia do norte-americano em Portugal.

Quem é Benson Boone?

É uma das maiores estrelas pop da nova geração. Tem apenas 23 anos, mas já fez história nos tops globais com “Beautiful Things”, a música mais ouvida do Spotify em 2024. Começou por se dar a conhecer no TikTok, depois participou no American Idol e, mesmo antes de lançar o single de estreia, já tinha chamado a atenção de Dan Reynolds, que o convidou para assinar pela sua editora, Night Street Records, em parceria com a Warner Records.

O que podemos ouvir neste concerto?

O concerto deverá servir de pré-apresentação ao seu segundo disco, American Heart, editado a 20 de Junho, e que dará o nome à sua primeira digressão de arenas: a American Heart World Tour, que começa em Agosto nos Estados Unidos e termina em Novembro, em Estocolmo. No Alive, é de esperar uma espécie de ensaio geral: os novos temas já estão a ser testados ao vivo, ao lado dos êxitos que o tornaram popular.

Como têm sido os últimos concertos?

A sua música pode não agradar a todos, mas Boone tem revelado que é capaz de criar um espectáculo divertido e surpreendente. Nos concertos mais recentes — incluindo no Coachella, onde cantou “Bohemian Rhapsody” com Brian May —, tem mostrado não só os seus dotes vocais, mas também um lado teatral e cómico pouco comum nos seus pares masculinos. Na crítica ao novo álbum feita pela Variety, destaca-se a forma como o cantor é capaz de brincar com a sua imagem de “one hit wonder”, enquanto dá mortais em série no palco e canta baladas como se estivesse num musical de Andrew Lloyd Webber.

Quem vai actuar no mesmo dia?

Além do artista, a 10 de Julho, o Palco NOS recebe Mark Ambor (18.00), Noah Kahan (21.00) e Olivia Rodrigo (23.15). No Palco Heineken, o destaque vai para os Glass Animals (22.15), seguidos por Parov Stelar e Nathy Peluso, numa noite que promete atravessar o pop, a electrónica e o groove latino. O resto do cartaz inclui Barry Can’t Swim, Artemas e Bad Nerves.

A que horas é o concerto?

O concerto de Benson Boone está marcado para as 19.30 no palco principal, o Palco NOS.

Ainda há bilhetes?

O primeiro dia do NOS Alive 2025 foi o único, até ao momento, a esgotar, segundo a organização do festival. No entanto, ainda é possível encontrar entradas através de plataformas de revenda segura, como a TicketSwap, ou participar em passatempos promovidos por marcas e rádios parceiras.

Quantos mortais é que ele costuma dar durante um concerto?

Não é um número fixo, mas em festivais como o Coachella chegou a dar oito mortais num só espectáculo. O salto mortal é uma marca registada de Benson Boone, que o faz com uma facilidade impressionante — mesmo depois de cantar uma balada intensa sobre a morte de um familiar ou o fim de um namoro. Em média, o cantor costuma executar cerca de seis durante cada actuação. Mas não se fica por aí. Além desta acrobacia, Boone costuma incluir outros movimentos como o herkie, o back handspring, o front flip e até um movimento que descreve como um “salto esquisito para trás”. Estas acrobacias são herança dos tempos em que praticava saltos‑trampolim na infância.

É possível que Benson Boone NÃO faça mortais?

Durante os concertos, Benson Boone raramente falha nas suas acrobacias — fazer mortais é quase uma obrigação em palco. Segundo relatos de fãs, numa actuação em Huntsville (2024), ele chegou a executar seis backflips, um herkie, um back handspring, três front flips e outras acrobacias. O próprio confirmou, numa entrevista à BBC Radio 1, que as únicas vezes que caiu foram os seus dois primeiros backflips, quando tinha apenas seis anos. Desde aí, não falha um. Em resumo: é praticamente impossível que Benson Boone se apresente sem fazer mortais — a menos que haja mesmo uma razão de peso.

Ele tem mais músicas para além daquela famosa do TikTok?

Tem. “Beautiful Things” pode ter sido a explosão viral, mas há muito mais no repertório. Do primeiro disco, Fireworks & Rollerblades, destacam-se temas como “Sugar Sweet” e “In the Stars” (que conta com mais de mil milhões de streams no Spotify). Já do segundo álbum, American Heart, estão a ser rodadas músicas como “Mystical Magical”, “Sorry I’m Here for Someone Else” e “I Wanna Be the One You Call”.

É verdade que o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, se vestiu de Benson Boone na festa da esposa?

Sim.

Porque é que ele fez isso?

É difícil explicar.

A setlist esperada no NOS Alive

Sorry I'm Here for Someone Else

I Wanna Be the One You Call

Coffee Cake

Drunk in My Mind

There She Goes

Slow It Down

Be Someone

Mr Electric Blue

Mystical Magical

Man in Me

What Was

In the Stars

Momma Song

Take Me Home

Pretty Slowly

Young American Heart

Cry

Beautiful Things

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10-12 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€

