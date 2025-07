Nine Inch Nails no NOS Alive: um concerto inesquecível em quatro actos

A banda norte-americana sobe ao palco a 12 de Julho e promete um espectáculo com canções de culto, colaborações com os Boys Noize e um final com “Hurt”.

Não vamos estar com muitos rodriguinhos. O regresso aos palcos dos Nine Inch Nails é um dos mais importantes e espectaculares eventos musicais do ano. O grupo de Trent Reznor, fundador e mentor do projecto, e de Atticus Ross, colaborador que se tornou uma figura central, vão marcar presença no NOS Alive, dia 12 de Julho, à meia-noite e um quarto, e prometem um concerto inesquecível no palco principal do festival.

Com quatro actos, dois palcos e muitas músicas lendárias, a mais recente tour do conjunto de rock industrial – cujos membros a tempo inteiro criaram bandas sonoras para filmes como Challengers, The Social Network ou a série Watchmen – Peel It Back World Tour, a primeira desde 2022, está esgotar os elogios da crítica e dos fãs. Descubra tudo o que precisa de saber sobre este espectáculo.

Quem são os Nine Inch Nails?

Nine Inch Nails é o projecto criado por Trent Reznor no final dos anos 80, em Cleveland, Ohio, e é uma das bandas mais influentes da música industrial. Ao longo de décadas, com discos como Pretty Hate Machine, The Downward Spiral e With Teeth, Reznor e os seus colaboradores – incluindo o co-compositor Atticus Ross, que se juntou ao grupo em 2016 – moldaram o som sombrio e visceral que definiu uma geração. Actualmente, ao vivo a banda conta também com Robin Finck, Alessandro Cortini e Ilan Rubin.

O que podemos ouvir neste concerto?

O alinhamento tem variado, mas inclui músicas como “Wish”, “March of the Pigs”, “The Frail”, “The Wretched”, “Copy of A”, “The Perfect Drug” e “Hurt”. Há também espaço para surpresas como versões de David Bowie (“I’m Afraid of Americans”) e temas de How to Destroy Angels, outro projecto de Reznor.

Como têm sido os últimos concertos?

A crítica tem sido unânime: esta digressão é uma das mais arrebatadoras do ano. A estreia em Dublin, a 15 de Junho, foi descrita pelo The Times como “uma investida arrebatadora de angústia, sinceridade e de pesadelos de outro mundo, que fazia lembrar o recentemente falecido colaborador criativo de Reznor, David Lynch”. A produção visual é ambiciosa: projecções tridimensionais sobre tecido translúcido, sombras em movimento, quedas de cortina dramáticas e cinematografia feita à mão. Em Londres, no O2 Arena, o início foi surpreendente: Reznor apareceu sozinho ao piano, em silêncio quase absoluto, antes de arrancar com uma avalanche de distorção e violência emocional.

Afinal quantos palcos é que existem neste concerto?

O concerto está dividido entre um palco principal, onde são tocados os êxitos mais populares, e um B-stage, reservado a temas menos óbvios, versões acústicas e colaborações com os DJ Boys Noize.

Eles vão tocar músicas da banda sonora de Challengers?

Infelizmente, não.

Quem vai actuar no mesmo dia?

No dia 12 de Julho, o NOS Alive fecha em força. Antes de Nine Inch Nails, o Palco NOS recebe concertos de Muse (21.15), Jet (19.30), CMAT (18.00). No Palco Heineken, sobem ao palco Bright Eyes, Amyl and the Sniffers, Foster The People, Future Islands e Franc Moody. No total, são dezenas de concertos distribuídos pelos vários palcos ao longo do dia.

Veja a nossa selecção de concertos a não perder no festival aqui.

A que horas é o concerto?

Nine Inch Nails sobem ao Palco NOS às 00.15, logo após o concerto dos Muse.

Ainda há bilhetes?

Sim, até ao momento, os únicos bilhetes que esgotaram foram os do primeiro dia. Se pretende ir apenas a este dia pode adquirir a sua entrada por 84€.

A setlist de Nine Inch Nails esperada no NOS Alive

As setlists têm variado ligeiramente de cidade para cidade, especialmente, o primeiro set, mas com base nos concertos mais recentes, o alinhamento provável para o NOS Alive inclui os seguintes temas.

Act 1: B-Stage

Right Where It Belongs

Ruiner

Piggy (Nothing Can Stop Me Now)

Act 2: Unpeeled Main Stage

Wish

March of the Pigs

Reptile

The Lovers

Copy of A

Gave Up

Act 3: B-Stage com Boys Noize

Vessel

The Warning

Sin

Came Back Haunted

Act 4: Peeled Main Stage

1,000,000

Heresy

Closer

The Perfect Drug

Burn

Head Like a Hole

Hurt

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10-12 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€

