Karaoke em Lisboa: oito sítios para cantar fora do duche

Depois de uma refeição com direito a baos e outros clássicos da cozinha chinesa, prepare-se para uma noite de karaoke. As músicas, mais de cinco mil, estão acessíveis através de um código QR disponível nos ecrãs espalhados pelo Golden Vista, nas Docas. Só precisa de saber o que quer cantar ou o que quer que o amigo do lado cante, com ou sem aviso prévio. Depois de escolhida a canção, resta esperar que o chamem para brilhar. Se for mais envergonhado, pode sempre marcar uma sala privada – há três, uma delas dedicada ao universo do Moulin Rouge –, com capacidade para até 12 pessoas.