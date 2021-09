Caixa de Luz: o espectáculo que leva João Gil e convidados à Casa da Música

Depois de levar "Caixa de Luz" ao palco do Capitólio, em Lisboa, João Gil muda-se agora para a sala 2 da Casa da Música, ao longo de cinco noites, entre 22 e 26 de Setembro. O músico vai subir ao palco todos os dias com um convidado diferente, que o vai acompanhar durante o serão.

Os espectáculos começam no dia 22, quarta-feira, com Tatanka, seguindo-se Tiago Nacarato (23), Pedro Abrunhosa (24), e Vozes da Rádio e Maria Mendes (25). Os concertos terminam no domingo, 26 de Setembro, dia em que Miguel Araújo actua com João Gil.

"Caixa de Luz" não é apenas um concerto em que o músico recorda alguns dos maiores êxitos da sua carreira, é também uma experiência visual, que conta com cenografia de Ana Mesquita. A artista plástica criou uma centena de imagens e vídeos inspirados na música de João Gil, "ajudando a criar, como o próprio nome indica, uma 'Caixa de Luz' que ilumina as fronteiras habitualmente erigidas entre artista e público", lê-se em comunicado.

© DR Caixa de Luz

Estas cinco noites vão servir para celebrar as quatro décadas de carreira do artista que passou pelos Trovante, Filarmónica Gil, Ala dos Namorados, Rio Grande, Cabeças no Ar, Baile Popular ou, mais recentemente, os Tais Quais ou o Quinteto Lisboa. João Gil é o autor de músicas como "Saudade", "125 Azul", "Loucos de Lisboa" e "Postal dos Correios".

Os concertos têm início às 21.00, com abertura de portas às 20.30. Os bilhetes custam 15€ e podem ser comprados online e nos locais habituais.

